سياسة
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لإجراء جولة محادثات ثانية مع تركيا.. نائب وزير الخارجية المصري سيزور أنقرة
قالت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء إن نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة يومَي 7 و8 من سبتمبر/أيلول المقبل لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.
لإجراء جولة محادثات ثانية مع تركيا.. نائب وزير الخارجية المصري سيزور أنقرة
أنقرة والقاهرة أجريا الجولة الأولى من المحادثات الثنائية على مستوى نواب وزراء الخارجية في مايو/أيار الماضي في القاهرة / Others
31 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء أن نائب وزير الخارجية السفير حمدي لوزا سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة يومَي 7 و8 من سبتمبر/أيلول المقبل.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي على حسابها في فيسبوك إلى أن زيارة نائب وزير الخارجية تأتي في سياق إجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، التي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية.

وكان البلدان أجريا الجولة الأولى من المحادثات الثنائية على مستوى نواب وزراء الخارجية في مايو/أيار الماضي في القاهرة.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا ومصر قررتا مواصلة الحوار الذي بدأ عن طريق استخبارات البلدين عبر وزارتي الخارجية.

يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ 2013.

وخلال هذه الفترة جرت لقاءات خاطفة بين وزيرَي خارجية البلدين في مناسبات مختلفة، فيما تواصل سفارة تركيا بالقاهرة وقنصليتها في الإسكندرية وسفارة مصر لدى أنقرة وقنصليتها في إسطنبول أنشطتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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