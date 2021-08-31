أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء إصابة 8 أشخاص في هجوم ثانٍ شنّته جماعة الحوثي بطائرة مُسيَّرة مفخخة على مطار أبها جنوب غربي السعودية خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف في بيان أن "الدفاعات السعودية اعترضت مُسيَّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي".

وأشار إلى "وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا، إضافة إلى تضرر طائرة مدنية".

ولفت البيان إلى أن هذا الهجوم هو "الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة"، معتبراً أن ذلك "يمثّل جريمة حرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية "اعترضت طائرة مُسيَّرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة".

وأشار في حينه إلى "تناثر الشظايا جرّاء اعتراض الطائرة المُسيَّرة في محيط مطار أبها من دون إصابات أو أضرار".

والاثنين أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ⁧‫نجران⁩ جنوبي السعودية وتدميره.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية لالتزام وقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف من جانب والحوثيين من جانب آخر، في ظل سيطرة الأخيرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.