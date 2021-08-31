سياسة
2 دقيقة قراءة
وصفها بـ"جريمة حرب".. التحالف يعلن إصابة 8 بهجوم حوثي ثانٍ على مطار أبها
أصدر التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بياناً قال فيه إن 8 أشخاص أُصيبوا في هجوم ثانٍ شنّته جماعة الحوثي بطائرة مُسيَّرة مفخخة على مطار أبها جنوب غربي السعودية خلال 24 ساعة.
وصفها بـ"جريمة حرب".. التحالف يعلن إصابة 8 بهجوم حوثي ثانٍ على مطار أبها
التحالف يعلن وقوع 8 إصابات في هجوم للحوثيين بطائرة مُسيّرة مفخخة على مطار أبها السعودي / AA
31 أغسطس 2021

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء إصابة 8 أشخاص في هجوم ثانٍ شنّته جماعة الحوثي بطائرة مُسيَّرة مفخخة على مطار أبها جنوب غربي السعودية خلال 24 ساعة.

وذكر التحالف في بيان أن "الدفاعات السعودية اعترضت مُسيَّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي".

وأشار إلى "وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا، إضافة إلى تضرر طائرة مدنية".

ولفت البيان إلى أن هذا الهجوم هو "الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة"، معتبراً أن ذلك "يمثّل جريمة حرب".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلن التحالف أن الدفاعات السعودية "اعترضت طائرة مُسيَّرة حوثية مفخخة حاولت استهداف مطار أبها الدولي في المملكة".

وأشار في حينه إلى "تناثر الشظايا جرّاء اعتراض الطائرة المُسيَّرة في محيط مطار أبها من دون إصابات أو أضرار".

والاثنين أعلن التحالف اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون تجاه ⁧‫نجران⁩ جنوبي السعودية وتدميره.

واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية مقابل إعلانات متكررة من التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، بإحباط هذه الهجمات، على الرغم من الدعوات العربية والدولية لالتزام وقف إطلاق النار.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف من جانب والحوثيين من جانب آخر، في ظل سيطرة الأخيرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us