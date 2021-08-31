نجحت شركة تركية تعمل في مجال الصناعات الدفاعية، في تطوير مركبة عسكرية للنقل والدعم اللوجستي، وتستعد لدخول ترسانة القوات المسلحة التركية خلال الأيام المقبلة.

وتعمل شركة "كولومان لصناعة المركبات" التركية، على توفير حلول فعّالة من خلال تطوير مجموعة متنوعة من المركبات المستخدمة في مجالات النقل والتحميل إضافة إلى المركبات العسكرية.

وأسست "كولومان" علامة تجارية جديدة حملت اسم "درمان" عام 2016، حيث طرحت في السوق المحلية نماذج من المركبات العسكرية.

وفي إطار فاعليات النسخة الـ15 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي عرضت الشركة النموذج المبدئي من الجيل الأول لـ"درمان" الذي كان لعربة قطر تعمل في مجال النقل والدعم اللوجستي، والنموذج الأولي للجيل الثاني وكان لمركبة مصممة لنقل الدبابات.

وبرعاية رئاسة الجمهورية التركية واستضافة وزارة الدفاع وتنظيم جمعية (مؤسسة وقفية) دعم القوات المسلحة، شهدت مدينة المعارض "TÜYAP" بإسطنبول تنظيم فاعليات النسخة الـ15 من معرض الصناعات الدفاعية الدولي في الفترة بين 17 و20 أغسطس/آب الجاري.

وقال رئيس مجلس إدارة "كولومان" قاغان سالتق إن شركته تعمل منذ عام 2000 على تلبية احتياجات السوق من المركبات المدنية والعسكرية.

وأضاف سالتق للأناضول أن "كولومان" تعمل بالتنسيق مع شركتَي "أسيلسان" و"روكيتسان" التركيتين، من أجل تصميم المركبات العسكرية اللازمة للقوات المسلحة وصناعتها.

وتابع: "توجد حاجة خاصة إلى خدمات الدعم اللوجستي في القوات المسلحة. لذلك بدأنا تنفيذ أعمال البحث والتطوير من أجل توفير أفضل التقنيات اللازمة في المركبات العسكرية".

وأردف: "تلقينا دعماً من مستشارين في مجال تقنيات الصواريخ الباليستية في إطار دراسة استمرت لسنوات وانتهت عام 2019 بتطوير نموذج أولي لصالح درمان".

وأكمل: "تبع ذلك إنتاج الجيل الثاني من مركبات درمان عام 2021. كانت مقطورة مركبتنا الأولى ذات باب واحد، لكن النسخة الثانية منها جاءت بباب واحد ومقطورة أخرى بباب مزدوج. استخدمنا الفولاذ في صناعة المركبتين اللتين تتمتعان بمعايير حماية مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

واستطرد: "صنعنا هذه المركبات بشكل أساسي لتوفير خدمات الدعم اللوجستي للقوات المسلحة التركية. إنها مركبة مصممة للنقل والاستخدام في مناطق الحرب".

وزاد سالتق: "منتجنا من الجيل الثاني مخصص لنقل الدبابات حتى وزن 70 طناً، مثل الدبابات التركية محلية الصنع آلطاي".

وزن أخف ومتانة أكبر

وذكر سالتق أنهم وقّعوا عقداً مع القوات المسلحة التركية لتوفير 65 مركبة من طراز "درمان" من الجيل الأول والثاني، مشيراً إلى أنها ستبدأ الدخول إلى ملاك القوات المسلحة اعتباراً من العام المقبل.

وأوضح أنه بعد الكشف عن النموذج الأولي أُجريت بعض التحسينات على المركبة بما يساهم في تخفيف وزنها وزيادة متانتها وقوتها، وقدرتها على الحركة في المناطق الوعرة.

وأضاف: "نعتقد أننا نصنّع سيارة جيدة، لكننا لن نتوقف عند هذا الحد. سوف نواصل إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة من أجل زيادة كفاءة منتجاتنا".

وأكّد سالتق أن مركبات "درمان" خضعت لاختبارات مكثفة في المملكة المتحدة وألمانيا وتركيا، أبرزها بخصوص الاحترار والطرق الوعرة، مشيراًإلى أن شركته تستعد في المرحلة المقبلة لفتح باب التصدير.