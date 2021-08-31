قالت منظمة "أنقذوا الأطفال"، الثلاثاء، إن ما يقرب من 33 ألف طفل قُتلوا وشُوهوا في أفغانستان على مدى الـ20 عاماً الماضية، بمعدل طفل واحد يتعرض لهذه الممارسات كل 5 ساعات.

وجاءت بيانات المنظمة التي مقرها لندن بالتزامن مع إتمام الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان بعد حرب هي الأطول في تاريخها، استمرت 20 عاماً.

وأوضحت المنظمة أن طفلاً واحداً على الأقل "قُتل أو شُوه كل 5 ساعات خلال الـ20 عاماً الماضية في أفغانستان"، وأضافت: "كانت الأرقام بمثابة نظرة بائسة على التكلفة المميتة للحرب على الأطفال".

كما أشارت أن العدد الحقيقي للضحايا من الأطفال جراء الصراع في أفغانستان "من المرجح أن يكون أعلى بكثير من العدد المقدر بـ32 ألفاً و945".

ولفتت المنظمة أن العدد "لا يشمل الأطفال الذين ماتوا بسبب الجوع والفقر والمرض خلال تلك السنوات".

وفي السياق، دعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إنقاذ الطفولة في أفغانستان وتقديم الدعم للأطفال "بشكل عاجل".

وتمكنت حركة "طالبان" الثلاثاء، من فرض سيطرتها الكاملة على "مطار حامد كرزاي الدولي" في كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين من المطار، مع حلول 31 أ غسطس/آب الجاري، وهي المهلة الممنوحة للولايات المتحدة للخروج بشكل كامل من أفغانستان.

ومنذ مايو/أيار، شرعت "طالبان" في توسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس الجاري، ومنتصف الشهر الجاري سيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم البلاد.