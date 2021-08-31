قال وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعز هندل، الثلاثاء، إن إسرائيل تخوض "حرب استنزاف طويلة الأمد"، مع حركة حماس، الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت القناة الإسرائيلية السابعة إن هندل كان يتحدث في حفل تدشين خطوط ألياف ضوئية في مجلس أشكول الإسرائيلي، في منطقة غلاف قطاع غزة.

وفي إشارة إلى وفاة قناص إسرائيلي متأثراً بجروح أصيب بها قبل 9 أيام على حدود غزة، قال هندل "أستطيع أن أقول لكم شيئاً واحداً بكل وضوح، إذا اعتقدت حماس أننا باسم تقديس حياتنا، سنحتوي الأحداث ولن نرد، فهي ترتكب خطأ مريراً".

وأضاف: "من أطلق عليه النار، في حكم الميت، سنرد وسنعرف كيف نفرض ثمناً، وسنعرف كيف نستمر في التشبث بالأرض، ونتأكد من أن الطرف الآخر يفهم أن سيادة دولة إسرائيل لا تُنتهك".

وتابع هندل "أقول هذا لأننا نخوض حرب استنزاف طويلة الأمد مع حماس، لقد تآكل الردع لسنوات عديدة وعلينا إعادته بأي ثمن".

وأضاف: "سنكون سعداء برؤية قطاع غزة الهادئ ومنزوع السلاح، الذي يعود أسرانا ومفقودونا منه إلى ديارهم"، في إشارة إلى 4 إسرائيليين بينهم جنديان، تحتجزهم حركة حماس.

وكان قد أعلِن يوم الاثنين، عن وفاة قناص إسرائيلي متأثراً بجروح خطيرة أصيب بها برصاص فلسطيني، خلال قنصه متظاهرين فلسطينيين قرب حدود غزة.