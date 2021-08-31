سياسة
3 دقيقة قراءة
60 عاماً على معاهدة "العمال الضيوف".. ميركل: مهاجرو تركيا جزء من مجتمعنا
قالت ميركل وهي تبتسم بأسى أثناء احتفال بمرور 60 عاماً على توقيع ألمانيا معاهدة مع تركيا لجلب مئات الألوف من الأتراك لسد عجز في سوق العمل في الستينيات: "الاندماج يجب ألا يكون مسعى يستمر لسابع جيل ولا ينتهي لمجرد أن الشخص لا يحمل اسم كلاوس أو إريكا".
60 عاماً على معاهدة "العمال الضيوف".. ميركل: مهاجرو تركيا جزء من مجتمعنا
تطرقت ميركل إلى عادة منتشرة بين الألمان البيض وهي أن يسألوا الأتراك المولودين على الأراضي الألمانية من أين جاؤوا / AFP
31 أغسطس 2021

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الثلاثاء إن المهاجرين الذين يقيمون في ألمانيا ألمان حتى لو كانت أسماؤهم أجنبية.

وتطرقت ميركل إلى عادة منتشرة بين الألمان البيض وهي أن يسألوا الأتراك المولودين على الأراضي الألمانية من أين جاؤوا.

وقالت ميركل وهي تبتسم بأسى أثناء احتفال بمرور 60 عاماً على توقيع ألمانيا معاهدة مع تركيا لجلب مئات الألوف من الأتراك لسد عجز في سوق العمل في الستينيات: "الاندماج يجب ألا يكون مسعى يستمر لسابع جيل ولا ينتهي لمجرد أن الشخص لا يحمل اسم كلاوس أو إريكا".

وأضافت: "السؤال هو ما الوقت الذي يتعين أن يقضيه شخص لا يحمل اسماً ألمانياً قبل أن يجري اندماجه في المجتمع؟".

وأردفت: "أعتقد أن كل شخص يجب أن تتاح له الفرصة، على أبعد تقدير عندما يحصل على الجنسية الألمانية، لأن يُنظر إليه باعتباره جزءاً من هذه الأرض ويجب ألا يكون للاسم أي دور".

"العمال الضيوف"

ووفق اتفاقية "العمال الضيوف"، وصل مئات آلاف الأتراك إلى ألمانيا قبل 60 سنة للعمل في مصانع السيارات الألمانية ومناجم الفحم ومصانع الفولاذ، لملء الفراغ الهائل في اليد العاملة في البلد الذي كان يشهد ازدهاراً.

واليوم يتخذ نحو ثلاثة ملايين تركي، أو ألماني من أصل تركي من هذا البلد وطناً لهم ليمثلوا أكبر جالية أجنبية في البلد الأوروبي.

وكان نحو 900 ألف تركي وصلوا إلى ألمانيا بين عامي 1961 عند التوقيع على اتفاق تبادل العمالة مع تركيا و1973 عندما حصلت ازمة النفط والبطالة الناجمة عنها، طبقاً لمركز المهاجرين الألماني.

وفي البداية وقع ‘الضيوف’، و20% منهم من النساء, عقوداً لمدة عامين. لكن في 1964 جرى تخفيف القيود للسماح لأصحاب الأعمال بتحديد مدة العقود الممنوحة للأتراك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us