سياسة
2 دقيقة قراءة
السعودية تمنع استخدام الهاتف الجوال والتصوير في المدارس.. ما القصة؟
منعت وزارة التعليم السعودية استخدام الهاتف الجوال "نهائياً" داخل المدارس، ومنع تصوير أي منشأة تعليمية، تزامناً مع عودة الدراسة حضورياً في المملكة بعد أكثر من عام ونصف من الدراسة عن بُعد.
السعودية تمنع استخدام الهاتف الجوال والتصوير في المدارس.. ما القصة؟
السعودية تقرر منع الجوال والتصوير في المدارس / Others
31 أغسطس 2021

قررت وزارة التعليم السعودية، الثلاثاء، منع استخدام الهاتف الجوال "نهائياً" داخل المدارس، ومنع تصوير أية منشأة تعليمية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن "وزارة التعليم أصدرت قراراً بمنع استخدام الجوال نهائياً داخل المدرسة".

وأوضحت الوزارة أن "لإدارة المدرسة الاستثناء من منع إحضار الجوال للضرورة وفق سلطتها التقديرية، ومن ذلك حالة الطلبة التي تستدعي ظروفهم الصحية ونحوها إحضار الجوال للمدرسة، على أن يُحفظ لدى الإدارة".

ووجهت "جميع منسوبي التعليم والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية بتاتاً كونه مخالفة نظامية".

والأحد، قررت وزارة التعليم "السماح للطلبة بإدخال الهواتف الذكية للمدارس، خلال الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي كإجراء مؤقت؛ لتحقيق التهيئة والاستعداد خلال الأيام الماضية أثناء دخولهم لمدارسهم"، حسب الوكالة، وذلك لأول مرة قبل التراجع عنه دون توضيح الأسباب.

وبعد أكثر من عام ونصف من الدراسة عن بعد، عاد ملايين الطلاب، الأحد، إلى الدراسة حضورياً في مدراس المملكة، في ظل تدابير احترازية مشددة لمواجهة جائحة كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us