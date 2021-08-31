سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الخارجية التركي ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
أفاد بيان للخارجية التركية أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، بحث مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين.
وزير الخارجية التركي ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية
جاوش أوغلو يبحث مع نظيره الإماراتي هاتفياً العلاقات الثنائية بين البلدين / AA
31 أغسطس 2021

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزيران، الثلاثاء، حسب بيان لوزارة الخارجية التركية.

وأفاد البيان، أن جاوش أوغلو وبن زايد بحثا العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأمس الاثنين، بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "أردوغان وابن زايد بحثا خلال الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين والبلدين الصديقين".

وأفادت بأنهما "تبادلا وجهات النظر حول المصالح المشتركة وبعض القضايا الإقليمية والدولية".

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، استقبل الرئيس أردوغان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية، حسب بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وأشار إلى أن أردوغان وآل نهيان، تناولا خلال اللقاء استثمارات الإمارات في تركيا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us