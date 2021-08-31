قرر مقر شركة "نايكي" الرئيسي في ولاية أوريغون الأمريكية، منح الموظفين إجازة لمدة أسبوع "لدعم صحتهم العقلية"، قبل العودة إلى المكتب في سبتمبر/أيلول.

وستقوم الشركة الأمريكية "بإيقاف العمل" لمنح الموظفين استراحة بعد عام صعب، فيما قال رئيس قسم الأفكار في الشركة، مات مارازو في رسالة إلى الموظفين نقلتها "BBC" البريطانية: "خذوا الوقت الكافي للاسترخاء وقضاء بعض الوقت مع أحبائكم".

وكان عدد متزايد من الموظفين، قد أبلغوا عن شعورهم بالإرهاق مع استمرار الوباء واستمرار العديد منهم في العمل من المنزل.

كما أجّلت الشركات الأمريكية الكبرى مثل "آبل" و "أوبر"، خطط عودة الموظفين إلى المكاتب مع ارتفاع عدد الإصابات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأعلن مارازو عبر موقع "لينكد إن"، لموظفي "نايكي" الأسبوع الماضي: "لا تعملوا"، وأضاف قائلاً إن العام الماضي كان "قاسياً" وأنهم كانوا "يعيشون حدثاً صادماً".

وتابع مارازو: "إنه ليس مجرد أسبوع عطلة للفريق، إنه اعتراف بأنه يمكننا إعطاء الأولوية للصحة العقلية والتمكن كذلك من إنجاز العمل".

وتعكس الخطوة أيضاً حقيقة أن "نايكي" حققت عاماً ناجحاً، زادت خلاله المبيعات، وارتفعت قيمة سهمها بنسبة 20%.

وسبق أن قامت شركتا "بامبل" و"لينكد إن" بخطوات مماثلة، إذ طلب تطبيق المواعدة "بامبل"، من موظفيه البالغ عددهم 700 في جميع أنحاء العالم، التوقف عن العمل في يونيو/حزيران والتركيز على أنفسهم.

وكشف أحد كبار المديرين التنفيذيين أن مؤسسة الشركة، ويتني وولف هيرد اتخذت هذه الخطوة "بعد أن أدركت بشكل صحيح إرهاقنا على المستوى الجماعي".

كما منحت "لينكد إن" موظفيها أسبوعاً إجازةً في أبريل/نيسان. فيما أعلنت "سيتي غروب" في مارس/آذار أنها ستجعل أيام الجمعة خالية من اللقاءات على تطبيق "زووم"، لمواجهة الإرهاق نتيجة الوباء.