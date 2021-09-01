1 سبتمبر 2021
قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقاً في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.
وأضاف الأسطول: "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من فوق متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال طلعات دورية على بعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس/آب".
ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".