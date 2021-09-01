قال أسطول المحيط الهادي التابع للبحرية الأمريكية الثلاثاء إن طائرة هليكوبتر عسكرية أقلعت من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن قبل أن تسقط لاحقاً في البحر لتشرع السلطات في عمليات بحث وإنقاذ قبالة ساحل سان دييغو.

وأضاف الأسطول: "طائرة هليكوبتر إم.إتش-60 إس أقلعت من فوق متن أبراهام لينكولن (سي.في.إن 72) وسقطت في البحر خلال طلعات دورية على بعد 60 ميلاً بحرياً تقريباً قبالة ساحل سان دييغو الساعة 4:30 مساء بتوقيت المحيط الهادي يوم 31 أغسطس/آب".

ومضى يقول: "عمليات البحث والإنقاذ مستمرة باستخدام عدد من أصول خفر السواحل والبحرية".