أعاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، نشر رسالة على حسابه في إنستغرام بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد لتحقيق "حلم الطفولة".

وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الثلاثاء بسبب رفض إدارة باريس سان جيرمان ثلاثة عروض من إدارة ريال مدريد، حسب الصحافة الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد قدم عرضاً مغرياً تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.

وبعد انهيار الصفقة مباشرة أعاد مبابي نشر رسالة موجهة إليه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مكتوب فيها: "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".

والمثير أن مبابي عاد بعد وقت وجيز ليحذف هذه الرسالة من حسابه، ما أثار التساؤلات حول دلالات هذه الرسالة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاماً كل عروض باريس من أجل التجديد، وهو ما يعني أن حلمه قد يتحقق الصيف المقبل، إذ سيكون حينها المهاجم الفرنسي "لاعباً حراً" وسيقرر مصيره بنفسه من دون الرجوع إلى إدارة الفريق الباريسي.