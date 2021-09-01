سياسة
2 دقيقة قراءة
حذفها بعد دقائق.. مبابي ينشر رسالة مؤثرة بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد
على إثر انهيار صفقة انتقاله إلى ريال مدريد أعاد النجم الفرنسي كيليان مبابي نشر رسالة موجهة إليه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، حذفها بعد دقائق، ما تفاصيلها؟
حذفها بعد دقائق.. مبابي ينشر رسالة مؤثرة بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد
نشر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي رسالة مؤثرة بعد فشل انتقاله لريال مدريد / AFP
1 سبتمبر 2021

أعاد نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، نشر رسالة على حسابه في إنستغرام بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد لتحقيق "حلم الطفولة".

وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية الثلاثاء بسبب رفض إدارة باريس سان جيرمان ثلاثة عروض من إدارة ريال مدريد، حسب الصحافة الفرنسية.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد قدم عرضاً مغرياً تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.

وبعد انهيار الصفقة مباشرة أعاد مبابي نشر رسالة موجهة إليه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، مكتوب فيها: "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".

والمثير أن مبابي عاد بعد وقت وجيز ليحذف هذه الرسالة من حسابه، ما أثار التساؤلات حول دلالات هذه الرسالة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ويرفض صاحب الـ22 عاماً كل عروض باريس من أجل التجديد، وهو ما يعني أن حلمه قد يتحقق الصيف المقبل، إذ سيكون حينها المهاجم الفرنسي "لاعباً حراً" وسيقرر مصيره بنفسه من دون الرجوع إلى إدارة الفريق الباريسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us