أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن تفاصيل جديدة بشأن استهداف جماعة الحوثي مطار أبها جنوبي البلاد، الذي أسفر الثلاثاء عن إصابة ثمانية أشخاص وتضرُّر طائرة مدنية.

وقال التحالف إنه اعترض وأسقط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها بعد ساعات من هجوم مماثل لم يسفر عن إصابات.

ووصف التحالف استهداف المطار للمرة الثانية خلال 24 ساعة بأنه "جريمة حرب".

وأكد التحالف أن الهجوم أسفر عن إصابة سعودي ونيبالي وثلاثة من الهند وثلاثة من بنغلادش أحدهم في حالة خطيرة.

من جانبها "أدانت" الولايات المتحدة "بشدة" الهجوم الحوثي الثاني على مطار أبها داعية الحوثيين لوقف العنف والتعاون البنّاء مع مبعوثي الأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في الأراضي اليمنية

من جانبه قال التحالف إنه نفذ غارة ضد الحوثيين في صنعاء استهدفت المنصة التي استُخدمت في إطلاق الطائرات ضد مطار أبها.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفاً عسكرياً عربياً لدعم الحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً ضد جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى من اليمن عام 2014.

وتتعرض مناطق عدة في السعودية، خصوصاً الجنوبي منها، لهجمات مستمرة بصواريخ بالستية وطائرات مُسيَّرة مفخخة تُطلَق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.