أفاد مسؤولان في الجيش الأمريكي في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية بأن الجيش توصّل مع طالبان إلى ترتيب سري أسفر عن مرافقة عناصر من الحركة لعدد من الأمريكيين إلى بوابات مطار كابل خلال سعيهم للخروج من أفغانستان.

وقال أحد المسؤولين إن قوات العمليات الخاصة الأمريكية أقامت "بوابة سرية" في المطار وعيّنت "مراكز اتصال" لتوجيه الأمريكيين خلال عمليات الإجلاء.

وعلى الرغم من تأكيد أحد المسؤولين العسكريين أن الترتيبات مع طالبان "سارت على نحو جيد وناجح" أفاد بعض الأمريكيين المنخرطين في شبكة غير رسمية لمساعدة مواطنين من الولايات المتحدة وأفغانستان في الخروج بأن مشكلات حدثت لا سيما في البداية بسبب رفض طالبان مرور بعض الأشخاص كان يُفترض أن تسمح بمرورهم وفقاً لـCNN.

وأشار المسؤولان الدفاعيان إلى أن الأمريكيين تلقوا إخطارات بالتجمع عند "نقاط" محددة مسبقاً بالقرب من المطار حيث يُفترض أن تتحقق طالبان من أوراقهم الثبوتية وتصطحبهم إلى مسافة قصيرة حتى بوابة تديرها القوات الأمريكية التي كانت تقف على مقربة للسماح لهم بذلك، حسب المصدر نفسه.

وأفادت مصادر أمريكية متعددة كانت على اتصال بأشخاص يحاولون الفرار بأن المواطنين الأمريكيين وحاملي جوازات السفر في كابل لم يصدقوا ما قيل لهم حول تأمين طالبان ممراً آمناً لخروجهم.