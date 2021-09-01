سياسة
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"جوكر" يعود إلى مهاجمة "أندرويد" وغوغل تحذف 8 تطبيقات من متجرها.. ما القصة؟
إذا كنت من مستخدمي جهاز "أندرويد" توخَّ الحذر من التطبيقات التي تقوم بإنزالها على هاتفك، فقد أكدت الشرطة البلجيكية قيام شركة غوغل بحذف 8 تطبيقات اكتشف أنها تحمل فيروساً يُعرف باسم "جوكر"، يمكنه سرقة أموالك عبر خدمات الدفع بالجوال.. تعرّف التفاصيل.
"جوكر" يعود إلى مهاجمة "أندرويد" وغوغل تحذف 8 تطبيقات من متجرها.. ما القصة؟
الشرطة البلجيكية أكدت قيام شركة غوغل بحذف 8 تطبيقات اكتشف أنها تحمل فيروس جوكر / Reuters
1 سبتمبر 2021

إذا كنت من مستخدمي جهاز "أندرويد" Android عليك توخي الحذر من التطبيقات التي تقوم بإنزالها على هاتفك، فقد يتسبب إنزال أحدها في اختراق حساباتك المصرفية عن طريق فيروس يعرف باسم جوكر.

فمنذ أيام حث خبراء الأمن السيبراني مستخدمي أجهزة أندرويد على توخي الحذر من التطبيقات التي يقومون بإنزالها من متجر "غوغل بلاي" Google Play، بعد تأكيد الشرطة البلجيكية قيام شركة غوغل بحذف 8 تطبيقات اكتشف أنها تحمل فيروس جوكر، وحثت المستخدمين على حذفها في أسرع وقت.

كيف يهاجم جوكر هاتفك؟

فيروس جوكر اكتشف للمرة الأولى عام 2017. وهو برنامج ضار يهاجم مستخدمي أجهزة أندرويد باستمرار. وفقاً لتقارير الأمن السيبراني، يسرق جوكر أموال المستخدمين من خلال الوصول إلى بياناتهم، بما في ذلك الرسائل القصيرة وقائمة جهات الاتصال ومعلومات الجهاز وكلمات المرور لمرة واحدة، لكن الجانب الأخطر هو استخدامه بيانات المستخدم في عمليات سرقة واختلاس، إذ يستطيع اختراق حسابات المستخدمين بطريقة خفية وإجراء عمليات معينة دون الحصول على موافقة من المستخدم.

فعلى سبيل المثال يستطيع جوكر أن يستفيد من عمليات دفع المستخدم للفواتير، كفواتير الهاتف الجوال التي لا تطلب إذناً من المستخدم. كذلك إمكانية اشتراكه دون إذن المستخدم في خدمات مميزة باهظة الثمن دون أخذ إذن المستخدم ، وهي خدمات يعمل معظمها على دورات شهرية للدفع التلقائي. هنا يجد بعض الضحايا أنفسهم يدفعون ما يزيد على 240 جنيهاً إسترلينياً سنوياً مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

فمنذ فترة ليست ببعيدة، اكتشف جوكر في 24 تطبيقاً من تطبيقات أندرويد المتاحة على متجر غوغل بلاي.

لكن الجزء الأسوأ في الأمر عندما اكتشف أن أكثر من 500 ألف جهاز قامت بتنزيل التطبيقات المصابة قبل أن تبدأ شركة جوجل في حظرها وإزالتها في سبتمبر/أيلول 2020.

ما التطبيقات التي يمكن أن تحمل فيروس جوكر؟

لا بد من أخذ فيروس جوكر على محمل الجد فهو فيروس يتطفل على بياناتك الشخصية قبل سرقة أموالك، وللتأكد من سلامة بياناتك يمكنك التأكد من عدم وجود أي من هذه التطبيقات المصابة على هاتفك:

Auxiliary Message، و Element Scanner، و Fast Magic SMS، و Free CamScanner، و Go Messages، و Super Message،و Super SMS، و Travel Wallpaper.

كيف يمكن حماية بياناتي من التطبيقات المشبوهة؟

إضافة إلى إمكانية اشتراكك في برامج الحماية من الفيروسات، يمكنك التحقق من صحة التطبيق الذي تقوم بإنزاله عبر الإنترنت قبل الضغط على "تثبيت" إنزال التطبيق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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