سياسة
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الأعلى منذ عقدين.. اقتصاد تركيا ينمو بقوة عند 21.7% في الربع الثاني من 2021
قال مكتب الإحصاء التركي إنّ النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 7.2% على أساس سنوي.
الأعلى منذ عقدين.. اقتصاد تركيا ينمو بقوة عند 21.7% في الربع الثاني من 2021
اقتصاد تركيا ينمو بقوة عند 21.7% في الربع الثاني من العام الجاري / Others
1 سبتمبر 2021

نما الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، في مؤشر على تعافي أحد اقتصادات مجموعة العشرين من التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا.

وتعدّ هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلن عنها منذ عام 1999 وفق بيانات رسمية.

وقال مكتب الإحصاء التركي في بيان الأربعاء إنّ النمو في الربع الثاني كان أقوى من الربع الأول الذي سجل نمواً بنسبة 7.2% على أساس سنوي.

ووفق البيان قفز الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45.8% في قطاع الخدمات و40.5% في قطاع الصناعة وسط تحسُّن في الطلب المحلي والعالمي على الاستهلاك.

كذلك ارتفع الناتج المحلي على أساس سنوي في الأنشطة المهنية والإدارية وأنشطة الخدمات المساندة بنسبة 32.4%، و25.3% في المعلومات والاتصالات، و8.5% في الإدارة العامة والتعليم والصحة.

وعلى أساس فصلي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 0.9% مقارنة بالربع السابق.

وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الماضي 1.581 تريليون ليرة (188.566 مليار دولار)، مقارنة مع 1.03 تريليون ليرة (175.5 مليار دولار) على أساس سنوي.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر المقيمة بنسبة 22.9%، وزاد الاستهلاك النهائي الحكومي بنسبة 4.2%، كما زادت صادرات السلع والخدمات بنسبة 59.9% في الربع الثاني على أساس سنوي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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