سياسة
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تركيا.. انطلاق منافسات الصواريخ ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021"
شهدت ولاية أقصراي التركية انطلاق منافسات الصواريخ المبتكرة من قبل الشباب ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء بدعم من شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية وهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".
تركيا.. انطلاق منافسات الصواريخ ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021"
تركيا.. انطلاق منافسات الصواريخ ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021" / AA
1 سبتمبر 2021

انطلقت في ولاية أقصراي التركية الأربعاء منافسات الصواريخ المبتكرة من قبل الشباب ضمن مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

وجرى السباق قرب "بحيرة الملح" وسط البلاد بدعم من شركة "روكيتسان" التركية للصناعات الدفاعية وهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأفادت "توبيتاك" في بيان بأن السباق يهدف إلى خلق توعية لدى المجتمع حول مواضيع الفضاء والتكنولوجيا والصواريخ والطيران وتشجيع الشباب ممن لديهم فضول واهتمام بهذا المجال.

وتتواصل المنافسات ضمن 4 فئات هي طلاب الثانوية (5 آلاف قدم) والارتفاع المتوسط (10 آلاف قدم) والارتفاع العالي (20 ألف قدم) والمهمة الصعبة (الصاروخ المتدرج).

ومن المقرر أن تتواصل فاعليات سباق الصواريخ حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات بدعم من مؤسسات حكومية.

وسبق أن صرح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن "تكنوفيست مكان ستوضع فيه أسس ابتكارات من شأنها إحداث نقلة نوعية في مختلف المجالات بدءاً من الذكاء الصناعي وصولاً إلى الأمن السيبراني".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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