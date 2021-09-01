سياسة
2 دقيقة قراءة
بلومبرغ: تلفزيونات سعودية تبدأ نقل مقارها من دبي إلى الرياض
جرى إخبار العاملين في قناتي العربية والحدث، وكلاهما تعمل تحت مظلة وسائل الإعلام نفسها، بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي اعتباراً من الاثنين المقبل, حسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، الثلاثاء.
بلومبرغ: تلفزيونات سعودية تبدأ نقل مقارها من دبي إلى الرياض
ذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الخطوة ستتم على مراحل وفقاً لمصادر رفضت الإفصاح عن هويتها / Others
1 سبتمبر 2021

بدأت القنوات الإخبارية السعودية بنقل عملياتها إلى خارج دبي، وسط خطة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لحمل الشركات متعددة الجنسيات على نقل مقارها الرئيسية إلى المملكة.

وحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" الإخبارية، الثلاثاء، جرى إخبار العاملين في قناتي العربية والحدث، وكلاهما تعمل تحت مظلة وسائل الإعلام نفسها، بخطط الانتقال إلى الرياض من دبي اعتباراً من الاثنين المقبل.

وذكرت الوكالة أن هذه الخطوة ستتم على مراحل وفقاً لمصادر رفضت الإفصاح عن هويتها.

وشكلت الشهور الماضية من العام الحالي، منعطفاً حاداً في العلاقة بين السعودية والإمارات، في جوانبها الاقتصادية على وجه الخصوص، بالتزامن مع تحديات يواجهها البلدان النفطيان، بسبب هبوط أسعار الخام، وتباطؤ نمو الاستثمارات.

منتصف فبراير/شباط الماضي، أعلنت السعودية نيتها إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة بدءاً من مطلع العام 2024.

ولطالما كان البلدان يخوضان تحدياتهما السياسية والاقتصادية معاً، ويتبنيان رأياً واحداً في عديد من القضايا الإقليمية والدولية، ضمن تنسيق غير مسبوق على كل المستويات.

لكن عام 2021، أعاد علاقات البلدين الاقتصادية عقوداً إلى الوراء، عبر عدة قرارات بدأت بقيود سعودية على الشركات الأجنبية التي لا تملك مقراً لها على أراضي المملكة، إلى جانب خلافات نفطية ظهرت على السطح هذا الأسبوع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us