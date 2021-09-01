1- حديقة جولهانه Gülhane Parkı

تعد حديقة جولهانه إحدى أقدم وأجمل حدائق مدينة إسطنبول، وتقع الحديقة داخل حدود شبه الجزيرة التاريخية خلف قصر توبكابي، الحديقة من الأماكن العامة الرائعة التي يمكنك زيارتها والتمتع بجمال أشجارها وزهورها التي أخذت اسمها منها.

خلال حقبة الدولة العثمانية كانت حديقة جولهانه ملحقة بقصر توبكابي، إلا أنه في عام 1912 جرى فتح الحديقة لاستقبال عامة الشعب والزوار.

يمكن زيارة الحديقة بعد زيارة الأماكن التاريخية الأخرى في المنطقة مثل جامع السلطان أحمد ومسجد آيا صوفيا وقصر توبكابي، ويمكن الذهاب إليها بالترام والنزول في محطة جولهانه. يذكر أن الحديقة تستقبل الزوار بشكل يومي ما بين الساعة الـ6 صباحاً والـ10:30 مساءً.

2- حديقة يلدز Yildiz Park

تقع حديقة يلدز بالقرب من قصر يلدز المشهور على الضفة الأوروبية لمضيق البوسفور بين منطقتي بشيكتاش وأورتاكوي، وتعد إحدى أكبر الحدائق الواقعة وسط مدينة إسطنبول، والتي افتتحت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد.

وإلى جانب التمتع بمشاهد الأزهار والأشجار وسماع زقزقة العصافير، يمكن للزائر أيضاً ممارسة الرياضة داخل الحديقة، فضلاً عن احتواء الحديقة للعديد من أماكن الجلوس الهادئة والمطلة على مضيق البوسفور.

يمكن الوصول للحديقة بسهولة نظراً لموقعها القريب، كما يمكن زيارتها في أي وقت طوال أيام الأسبوع. ويذكر أن دخول المشاة إلى متنزه يلدز مجاني، فيما يجري فرض رسوم على دخول العربات.

3- حديقة اميرجان Emirgan Park

تقع حديقة أميرجان في منطقة "صارير Sarıyer" الواقعة على الضفة الأوروبية. وهي إحدى أكبر الحدائق العامة في مدينة إسطنبول، وتحتوي على أكثر من 100 نوع من الأشجار والزهور النادرة، فضلاً عن استضافتها لمهرجان التوليب التركي كل عام.

وتتميز حديقة اميرجان بأنها من أجمل الحدائق العامة في تركيا، نظراً لموقعها الفريد وطبيعتها الخلابة واحتوائها على قصور صغيرة، بالإضافة إلى البرك والنوافير.

4- حديقة أتاتورك Atatürk Arboretum

تعد حديقة أتاتورك البعيدة عن صخب المدينة أحد أكبر وأجمل الحدائق ليس فقط في إسطنبول بل في عموم تركيا أيضاً، وتقع بالجانب الأوروبي لمدينة إسطنبول في منطقة "صارير Sarıyer" بالقرب من غابة بيلغراد.

جرى افتتاح الحديقة عام 1949 من قبل مديرية شؤون الغابات في منطقة "باهتشه كوي" على مساحة كبيرة قدرها 345 هكتار. كما تضم الحديقة بيئة نباتية متنوعة وكبيرة تزيد عن 2000 نوع من النباتات والأشجار التي أُحضرت من مناطق عديدة حول العالم.

5- حديقة فلوريا Florya Park

لا شك أن حديقة فلوريا تعتبر من أجمل الحدائق في إسطنبول وأكثرها جذباً للسياح العرب والأجانب، وذلك بسبب امتزاج الطبيعة الساحرة مع منظر بحر مرمرة البديع، في القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول.

6- حديقة أولوس Ulus Park

تعد حديقة أولوس أحد أشهر حدائق إسطنبول لمنظرها المميز والفريد أولاً، ولكثرة المسلسلات والأفلام التركية التي صورت داخلها ثانياً.

وهي عبارة عن متنزه صغير نسبياً، إذا ما قورنت ببقية الحدائق والمتنزهات التي تحدثنا عنها خلال هذا التقرير، لكنها وعلى الرغم من ذلك تمتلك إطلالة جميلة على المدينة والبسفور.

7- حديقة مودا Moda Park

تقع حديقة مودا في حي كاديكوي في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، وتطل على مضيق البوسفور من الجهة الآسيوية. فإلى جانب التنزه في الحديقة يمكن للزائر أيضاً التجول بحي مودا القريب.

يمكن الوصول للحديقة من خلال العبارة التي يمكن للزائر ركوبها من أي محطة على ضفتي البوسفور.

8- تل العرائس أو منتزه تشاملجا Çamlıca Parkı

من اسمها هي وجهة مفضلة للعرسان من أجل التقاط صور الزواج الجميلة والمميزة، كيف لا وهي من أفضل وأجمل حدائق إسطنبول الواقعة بحي أوسكودار التي تمتلك إطلالة بانورامية رائعة على أشهر معالم المدينة؟

وبموقعها المميز والمرتفع تعد مكاناً مميزاً للزوار من هواة التصوير.

9- حديقة بايكوز جروف Beykoz Grove

تقع الحديقة في منطقة بايكوز في الشق الآسيوي للمدينة، وتعتبر بايكوز جروف إحدى أفضل وأجمل البساتين والحدائق في مدينة إسطنبول.

ويجدر الذكر بأن تاريخ إنشاء الحديقة يعود إلى الحقبة العثمانية، وتحديداً فترة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني.

10- حديقة بيبيك Bebek Park

تقع على ضفة البوسفور بشكل مباشر في حي بيبك الراقي في الجانب الأوروبي لمدينة إسطنبول، وتعتبر من أكبر حدائق إسطنبول الخضراء بمساحة إجمالية تصل إلى نحو 4300 هكتار.

ومن خلال موقعها المميز، فهي تمنح زائريها الفرصة للجلوس بين أحضان الطبيعة والبحر، كما توفر فرصة مناسبة لممارسة رياض الركض على طول البوسفور.