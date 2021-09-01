هبطت طائرة قطرية تحمل على متنها فريقاً فنياً، الأربعاء، في مطار العاصمة الأفغانية كابل، لمناقشة استئناف تشغيله، وفق مصدر أمني قطري مسؤول.

وأضاف المصدر للأناضول، طالباً عدم نشر اسمه، أنه "لم يجرِ التوصل بعد إلى اتفاق نهائي (مع حركة طالبان) بشأن تقديم المساعدة الفنية" لاستئناف تشغيل المطار.

وأردف أن "الفريق الفني القطري بدأ هذه المناقشة بناء على طلب الأطراف الأخرى (لم يسمها)".

وتابع: "هناك محادثات جارية على مستوى الأمن والتشغيل"، من دون تفاصيل.

ولم يصدر على الفور أي تعقيب من السلطات القطرية ولا "طالبان" في هذا الشأن.

والثلاثاء، صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بأن المحادثات بشأن المطار ما زالت مستمرة على مستوى الأمن والتشغيل.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت "طالبان" في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريباً، بما فيها العاصمة.

وفرضت الحركة، الثلاثاء، سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه، في 31 أغسطس/آب الماضي.

وفي 2001، أسقط تحالف عسكري دولي، بقيادة واشنطن، حكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة"، الذي تبنى هجمات بالولايات المتحدة في 11 سبتمبر/أيلول من العام ذاته.