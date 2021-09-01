سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير إسرائيلي يحذّر من "التفكك".. ما الخطر الذي يهدد مستقبل إسرائيل؟
حذر وزير القضاء الإسرائيلي من تفكك إسرائيل من الداخل، بسبب خطر قال إنه الخطر الأكبر عليها من أي خطر آخر.. فما هذا الخطر؟
وزير إسرائيلي يحذّر من "التفكك".. ما الخطر الذي يهدد مستقبل إسرائيل؟
غدعون ساعر: العنف يسبب تفكك الدولة من الداخل / AP
1 سبتمبر 2021

قال وزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، الثلاثاء، إنّ الظاهرة التي تشكل أكبر خطر على إسرائيل هي العنف والإجرام في الوسط العربي (المدن العربية في أراضي الـ48)، وكذلك المنظمات الإجرامية في أرجاء الدولة كافة".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ساعر قوله "المنظمات الإجرامية بدأت ترسل أعضاءها إلى السلطات المحلية، وبدأت تسيطر على مناصب ومناقصات، إن لم نقض على هذه العصابات سوف تصل إلى كل مكان".

وأضاف "إنه التهديد الأكبر على الدولة، إنه أكبر من أي تهديد آخر، هذا يعني تفكك الدولة من الداخل، في إسرائيل هناك شريحة واسعة من المواطنين تعيش في خوف، أمهات تعيش في خوف، هذه الأمور كفيلة بأن يجافيني النوم".

وقال "للأسف لقد تأخرنا سنوات طويلة. لا يوجد أي احتمال بأن ننجح إن لم نتجند كلنا كي ننجح في الانتصار على العصابات الإجرامية وتحرير المواطنين منها، هذه حرب على مستقبل إسرائيل".

وأوضح: "العصابات الإجرامية تتسع رقعة عملها وبدأت تسيطر على مناصب ومفاصل في الدولة، في أماكن لم تنجح الدولة في تطبيق القانون فيها".

يشار إلى أن العصابات الإجرامية في إسرائيل بدأت تنشط بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في المدن الإسرائيلية، وخاصة في المدن العربية في أراضي الـ48 الواقعة تحت الحكم الإسرائيلي. إذ قتل منذ مطلع العام أكثر من 70 شخصاً عربياً، ولم تستطع الشرطة الإسرائيلية حل الغالبية العظمى من ألغاز هذه الجرائم.

ويذكر أن الفلسطنيين في أراضي الـ48 يتهمون الشرطة الإسرائيلية بالتآمر عليهم ونشر الإجرام والعنف بينهم، وهذا ما كشفه تصريح لأحد المسؤولين الإسرائيليين الذي كشف قبل نحو شهر أن كثيراً من المجرمين في المدن العربية على علاقة بجهاز الأمن العام "الشاباك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us