من المقرر أن تعلن حركة طالبان في غضون الأيام القليلة القادمة عن تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة، حسب ما أكده مصدر في الحركة لشبكة الجزيرة القطرية.

وقال المصدر إن الحكومة الجديدة لن تضم مسؤولين من الحكومة السابقة، في حين حثتها قطر على توفير ممر آمن للراغبين في الخروج من أفغانستان.

ودعت حركة طالبان موظفي إدارة الطيران المدني إلى استئناف العمل وتقييم الخسارة التي لحقت بمطار كابل في ظل التطورات الأخيرة في البلاد. وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة إلى 3 ملايين دولار لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة في المطار.

دعوات للسلام

من جهة أخرى، قال زعيم بارز بحركة طالبان الأربعاء، إن مقاتلي الحركة حاصروا الإقليم الوحيد المقاوم لحكمها ودعا المعارضين إلى التفاوض على تسوية مع الحركة.

ومنذ سقوط العاصمة الأفغانية كابل في يد طالبان يوم 15 أغسطس/آب، ظل إقليم بانجشير الجبلي هو الإقليم الوحيد الصامد في مواجهة تقدم الحركة رغم اندلاع قتال في إقليم بغلان المجاور بين طالبان ومليشيات محلية.

وصمد بضعة آلاف من أفراد مليشيات محلية وفلول الجيش ووحدات من القوات الخاصة تحت إمرة أحمد مسعود، ابن قائد سابق للمجاهدين، في مواجهة طالبان.

ودعا أمير خان متقي، الزعيم البارز بحركة طالبان المعارضين لنبذ السلاح في كلمة مسجلة للأفغان في بانجشير، وقال: "إمارة أفغانستان الإسلامية وطن لكل الأفغان".

وقال متقي إن طالبان بذلت الجهود من أجل التفاوض مع زعماء قوات المعارضة في بانجشير "لكن للأسف، للأسف دون طائل".

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، والذي اكتمل بحلول 31 أغسطس/آب المنصرم.

ومنتصف أغسطس الفائت، سيطرت الحركة خلال 10 أيام، على معظم أنحاء البلاد.​​​​​​​