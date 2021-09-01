سياسة
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شاهد | طالبان تستعرض معدات عسكرية أمريكية مصادرة بينها طائرة مروحية
استعرض مقاتلو حركة طالبان في قندهار معدات عسكرية أمريكية مصادرة بينها طائرة مروحية من طراز "بلاك هوك" وعدد من الآليات والمركبات والأسلحة الخفيفة.
شاهد | طالبان تستعرض معدات عسكرية أمريكية مصادرة بينها طائرة مروحية
طالبان تستعرض معدات عسكرية أمريكية مصادرة بينها طائرة مروحية / AFP
1 سبتمبر 2021

حلقت مروحية من طراز "بلاك هوك" فوق المعقل الروحي لحركة طالبان في جنوب أفغانستان الأربعاء فيما وقف مقاتلون على عربات الهامفي التي جرى الاستيلاء عليها بينما كانوا يستعرضون المعدات العسكرية الأمريكية المنهوبة.

وعلى الطريق السريع نحو ثاني أكبر مدن أفغانستان، قندهار، كان هناك صف طويل من الآليات العسكرية الخضراء يسير على الطريق ومعظمها يعلق أعلام طالبان باللونين الأبيض والأسود، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان المقاتلون يسيطرون على الشاحنات متعددة الاستخدامات التي كانت تستخدمها القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي والقوات الأفغانية خلال الحرب التي استمرت عقدين - بينما صعد آخرون فوق المركبات في بلدة آينو ماينا الواقعة على مشارف المدينة.

وبين الأسلحة الخفيفة التي صادرها المسلحون بنادق إم 16 الأمريكية، فيما مرت شاحنات محملة بمؤيدين أمام قافلة الآليات العسكرية وبعضها مجهز بأسلحة ثقيلة ورشاشات.

وحلقت مروحية واحدة على الأقل من طراز بلاك هوك فوق المدينة، ما قد يشير الى أن شخصاً من الجيش الأفغاني السابق كان يقودها لأن حركة طالبان تفتقر إلى طيارين مؤهلين، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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