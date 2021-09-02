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طالبان تقول إنها ستعلن حكومة قريباً وتواصل قتال معارضيها وتدعو للتسوية، والرئيس أردوغان يعلن: "سنعرض على الشعب تصوراتنا للدستور الجديد مطلع 2022".

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أردوغان: سنعرض على الشعب تصوراتنا للدستور الجديد مطلع 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص الدستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل". [TRT عربي]

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأربعاء، خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد، بالعاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أنه إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة الدستور الجديد لأحزاب المعارضة، فسيكون ذلك نصراً كبيراً لتركيا. [TRT عربي]

وتابع: "ننتظر من باقي الأحزاب الكشف عن مسودة الدستور الجديد التي أعدتها، خلال الأشهر المقبلة". [TRT عربي]

وأردف: "نتابع عن كثب مسيرة إعداد الدستور الجديد، وبالتعاون مع شريكنا في تحالف الشعب (حزب الحركة القومية)، ونقوم تدريجياً بإتمام مسودة الدستور الجديد التي نُعدّها". [TRT عربي]

وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأنهم سيتوصلون إلى نص معقول تتبناه الغالبية العظمى من الشعب، ويتّسم بالاتساق الداخلي ويلبّي احتياجات تركيا على المديين المتوسط ​​والطويل. [TRT عربي]

طالبان تقول إنها ستعلن حكومة قريباً وتواصل قتال معارضيها وتدعو للتسوية

من المقرر أن تعلن حركة طالبان في غضون الأيام القليلة القادمة تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة، حسب ما أكده مصدر في الحركة لشبكة الجزيرة القطرية. [TRT عربي]

وقال المصدر إن الحكومة الجديدة لن تضمّ مسؤولين من الحكومة السابقة، في حين حثتها قطر على توفير ممر آمن للراغبين في الخروج من أفغانستان. [TRT عربي]

ودعت طالبان موظفي إدارة الطيران المدني إلى استئناف العمل وتقييم الخسارة التي لحقت بمطار كابل في ظلّ التطورات الأخيرة في البلاد. وأشارت إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى الحاجة إلى 3 ملايين دولار لتنفيذ أعمال الترميم والصيانة في المطار. [TRT عربي]

من جهة أخرى، قال زعيم بارز بحركة طالبان الأربعاء، إن مقاتلي الحركة حاصروا الإقليم الوحيد المقاوم لحكمها ودعا المعارضين إلى التفاوض على تسوية مع الحركة. [TRT عربي]