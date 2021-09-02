أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أنها تُجري اتصالات دبلوماسية مع تركيا وقطر وطالبان لضمان إعادة فتح مطار كابل الدولي (حامد كرزاي) في العاصمة الأفغانية كابل "في أقرب وقت ممكن".

جاء ذلك في موجز صحفي مصور، للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، شاركته فيه وكيلة الوزارة للشؤون السياسية فيكتوريا نيولاند.

وقال برايس إنّ الأتراك والقطريين في كابل" يعملون على إعادة فتح المطار في أسرع وقت".

وأضاف أنّ إعادة فتح المطار بشكل آمن "يضمن توفير مطار مدني للأفغان إضافة إلى إجلاء المواطنين الأفغان الذين تلتزم الولايات المتحدة تجاههم".

من جهتها، شددت نيولاند على أنّ واشنطن تقدّم الدعم لشركائها "لإعادة فتح مطار كابل".

وأردفت بالقول: "نعمل مع تركيا وقطر وطالبان على فتح مطار كابل ويبدو أنهم متفائلون حيال فتحه".

كما أشارت إلى أنّ جهود الولايات المتحدة "لن تتوقف قبل خروج كل الأمريكيين والأفغان الذين يريدون مغادرة أفغانستان".

وفي السياق، أوضحت نيولاند أنّ عدد الأمريكيين الذين ما زالوا داخل أفغانستان يتراوح بين 100 و200 شخص، إضافة إلى عدد (لم تحدده) من الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة خلال حربها التي امتدت 20 عاماً.

والثلاثاء، فرضت حركة طالبان سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه، فجر 31 أغسطس/آب الماضي.

ومنذ مايو/أيار الماضي، شرعت طالبان في توسيع سيطرتها بأفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، وخلال 10 أيام سيطرت على البلاد كلها تقريباً، بما فيها العاصمة.