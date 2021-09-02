سياسة
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مطار إسطنبول يحصد جائزة أكثر المطارات كفاءة في أوروبا
مطار إسطنبول الدولي يحصل على جائزة "أكثر المطارات كفاءة في أوروبا" في فئة نقل أكثر من 40 مليون مسافر، من جمعية أبحاث النقل الجوي "ATRS" ومقرّها كندا. ويُعتبر المطار أكبر مطارات العالم، بسعة 90 مليون مسافر سنوياً، وأهمّ مركز نقل عالمي في المنطقة.
مطار إسطنبول يحصد جائزة أكثر المطارات كفاءة في أوروبا
أُنشئ مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع وعمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل / AA
2 سبتمبر 2021

حصل مطار إسطنبول الدولي على جائزة "أكثر المطارات كفاءة في أوروبا" في فئة نقل أكثر من 40 مليون مسافر، من جمعية أبحاث النقل الجوي "ATRS" ومقرّها كندا.

وأفاد بيان صادر عن الشركة المشغّلة لمطار إسطنبول "İGA"، الأربعاء، بأنّ مطار إسطنبول، أكبر مطار في العالم بسعة 90 مليون مسافر سنوياً، وأهمّ مركز نقل عالمي في المنطقة.

وأكد أنّ المطار يواصل الحصول على جوائز من مؤسسات مرموقة في قطاع الطيران، بسبب بنيته التحتية والكفاءة الفعالة والتكنولوجيا الفائقة وتجربة السفر المتميزة.

وأوضح أنّ جمعية "ATRS" التي تعمل في إطار المؤتمر العالمي لجمعية بحوث النقل (WCTRS) (منظمة بحثية دولية لأبحاث النقل)، اختارت مطار إسطنبول لجائزة "أكثر المطارات كفاءة في أوروبا" في فئة نقل أكثر من 40 مليون مسافر.

ونقل البيان عن نائب المدير العام للخدمات الفنية في الشركة المشغّلة لمطار إسطنبول "İGA"، فرات أمسان، قوله إنّ كل جائزة يحصلون عليها ذات قيمة كبيرة، لأنها تدلّ على أنّ نجاحهم يحظى بإعجاب على الساحة الدولية.

وقال: "يحتلّ الابتكار والتكنولوجيا والرقمنة وتكامل النظام والتشغيل واتخاذ القرارات السريعة مكانة بارزة في مطار إسطنبول، وأنشأنا نظاماً يعمل بشكل لا تشوبه شائبة بالكفاءة التي نقدمها".

وتابع: "مطار إسطنبول الذي هو بمثابة بوابة العالم، سيواصل تنفيذ مشاريع ناجحة وحائزة على جوائز".

يُشار إلى أنّ مطار إسطنبول الدولي، افتُتح رسمياً في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتجاوز عدد الركاب المسافرين خلال عامه الأول، أعداد سكان كبرى المدن العالمية، مثل طوكيو، وشانغهاي، ونيودلهي والقاهرة.

وأنشئ المطار على مساحة 76.5 مليون متر مربع، حيث عمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر إتمام بناء المراحل الأخرى للمطار قبل عام 2023.

ويتكوّن المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، وهو مزوّد بمرآب مفتوح ومغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر وصول القدرة الاستيعابية للمرحلة الأولى إلى 90 مليون مسافر في السنة الواحدة، وبعد انتهاء جميع مراحل المطار، وستكون قدرته الاستيعابية في العام الواحد 200 مليون مسافر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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