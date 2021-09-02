سياسة
2 دقيقة قراءة
الاتحاد الأوروبي: لن نتعجّل في الاعتراف بطالبان
أكّد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أنّ الاتحاد يحتاج للتعامل مع طالبان، لكنّه لن يتسرّع بالاعتراف رسمياً بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان.
الاتحاد الأوروبي: لن نتعجّل في الاعتراف بطالبان
الاتحاد الأوروبي يقول إنه لن يتعجّل في الاعتراف بنظام طالبان في أفغانستان / Reuters
2 سبتمبر 2021

قال جونار ويجاند مدير شؤون آسيا والمحيط الهادي في المفوضية الأوروبية، الأربعاء، إنّ الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى التعامل مع طالبان، لكنه لن يتسرّع بالاعتراف رسمياً بالحركة باعتبارها الحاكم الجديد لأفغانستان.

وأضاف ويجاند أنّ المفوضية تهدف إلى تأمين تمويل قيمته 300 مليون يورو هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق، لإعادة توطين نحو 30 ألف أفغاني.

وقال المسؤول الأوروبي إنّ العلاقات الرسمية مع طالبان لن تتحقق إلا إذا استوفت الحركة شروطاً محددة، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان ووصول موظفي الإغاثة دون قيود.

وقال: "لا شك لدى الدول الأعضاء (في الاتحاد الأوروبي) وفي سياق مجموعة السبع: نحتاج إلى التعامل مع طالبان، نحتاج إلى التواصل مع طالبان، نحتاج للتأثير على طالبان، نحتاج إلى استغلال النفوذ الذي نتمتع به".

وقال لأعضاء البرلمان الأوروبي في بروكسل: "لكننا لن نتسرّع بالاعتراف بهذا التشكيل الجديد ولا بإقامة علاقات رسمية".

وقال ويجاند إنه لم يتّضح بعد إن كانت طالبان ستكون قادرة على الحكم بشكل فعّال، لكن بالنسبة للاتحاد الأوروبي فإن الشرط الرئيسي للعلاقات الرسمية سيكون تشكيل حكومة انتقالية شاملة وتمثل الجميع.

ورغم مرور أسبوعين على سيطرتها على العاصمة كابل، لم تعلن طالبان بعدُ تشكيل حكومة أو تكشف الكيفية التي تعتزم الحكم بها.

وقال ويجاند إنّ الشروط الأخرى للاعتراف بطالبان هي السماح بحرية خروج الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد، والإحجام عن الانتقام ممن عملوا مع القوى الأجنبية أو الحكومة السابقة، والحيلولة دون أن تصبح أفغانستان ملاذاً للإرهابيين.

وقال ويجاند إنّ خطة المفوضية الأوروبية لتأمين 300 مليون يورو خلال عامي 2021 و2022 سوف "تدعم إعادة التوطين والسماح بالدخول لاعتبارات إنسانية" من أجل إعادة توطين نحو 30 ألف شخص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us