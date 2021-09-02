سياسة
3 دقيقة قراءة
قيود أمنية هنديّة مشددة في جامو وكشمير بعد وفاة الزعيم المعارض جيلاني
السلطات الهندية تفرض في جامو وكشمير، قيوداً على التحرّك والتجمّعات في أعقاب إعلان وفاة الزعيم الكشميري سيد علي جيلاني، وهو أحد أشد منتقدي الحكم الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها، في وقت متأخر الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاماً.
قيود أمنية هنديّة مشددة في جامو وكشمير بعد وفاة الزعيم المعارض جيلاني
السلطات الهندية نشرت وحدات كثيفة من الشرطة والجنود المسلحين في المدينة لمنع تحوّل الجنازة إلى احتجاج مناهض للهند / Reuters
2 سبتمبر 2021

فرضت السلطات الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، قيوداً على التحرّك والتجمّعات في أعقاب إعلان وفاة الزعيم الكشميري المناهض لنيودلهي سيد علي جيلاني.

ونشرت السلطات الهندية وحدات كثيفة من الشرطة والجنود المسلحين في المدينة لمنع تحوّل الجنازة إلى احتجاج مناهض للهند، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس".

وسدّ الجنود بالبنادق الآلية الشوارع والطريق الرئيسي المؤدي إلى مقر سكن جيلاني، فيما تجوّلت المدرعات في أحياء المدينة.

وتوفي سيد علي جيلاني، الزعيم الكشميري البارز، أحد أشدّ منتقدي الحكم الهندي في منطقة كشمير المتنازع عليها، في وقت متأخر الأربعاء عن عمر ناهز 91 عاماً.

وتوفي جيلاني محاطاً بأفراد عائلته في منزله في سريناغار، العاصمة الصيفية لجامو وكشمير، حيث كان يخضع للإقامة الجبرية، وفقاً لما قاله المتحدث باسمه على تويتر.

ويعدّ جيلاني "رمزاً للمقاومة ضدّ الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية".

بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على تويتر، إنه يشعر "بحزن عميق" لوفاة جيلاني وإنّ الزعيم "كافح طوال حياته من أجل شعبه وحقهم في تقرير المصير".

وكان جيلاني يعاني العديد من الأمراض، واحتُجز في منزله منذ عام 2010، عندما شهدت جامو وكشمير انتفاضة واسعة النطاق ضد الهند.

وبدأ الزعيم الكشميري حياته السياسية كعضو في الجماعة الإسلامية، ثم انضمّ لاحقاً إلى مؤتمر جميع الأحزاب للحريات، وهو مزيج من أكثر من 20 جماعة مؤيدة للحرية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وتكافح من أجل حق تقرير المصير.

ويُطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها.

ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.

وفي 5 أغسطس/آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us