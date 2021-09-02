أطلقت مجموعة من الشابات اللبنانيات وسماً بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، في حملة تهدف إلى الحدّ من العنوسة في البلاد.

ووفق ما يقوله النساء المشاركات في الحملة فإنّ السبب وراء تدشينها يرجع إلى هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني إضافة إلى الغلاء المعيشي الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يدفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج بسبب عجزهم عن تأمين المهر اللازم له.

وعبر وسم #تزوجني_بدون_مهر، تفاعل مع الحملة العديد من الشابات رغبة منهن في حلّ المشكلة الاجتماعية المتعلّقة بالزواج.

لكن الفكرة لاقت قبولاً من نساء أُخريات من دول عربية أخرى على رأسها مصر، لتدفعهن الحملة إلى المشاركة وتداول الموضوع مستخدمين أوسمة أخرى مثل "تزوجني بلا مهر" و"تزوجني من دون مهر".