سياسة
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لحلّ مشكلة العنوسة.. نساء لبنانيّات يدشنّ حملة "تزوجني بدون مهر"
مجموعة من الشابات اللبنانيات يُطلقن وسماً بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، في حملة تهدف إلى الحدّ من العنوسة في البلاد. كما أنّ الفكرة لاقت قبولاً من نساء أخريات في دول عربية على رأسها مصر، لتدفعهن للمشاركة في الحملة.
لحلّ مشكلة العنوسة.. نساء لبنانيّات يدشنّ حملة "تزوجني بدون مهر"
وفق المشاركات في الحملة فإن سببها يرجع إلى هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني إضافة إلى الغلاء المعيشي / AA
2 سبتمبر 2021

أطلقت مجموعة من الشابات اللبنانيات وسماً بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، في حملة تهدف إلى الحدّ من العنوسة في البلاد.

ووفق ما يقوله النساء المشاركات في الحملة فإنّ السبب وراء تدشينها يرجع إلى هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني إضافة إلى الغلاء المعيشي الناتج عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي يدفع الكثير من الشباب إلى العزوف عن الزواج بسبب عجزهم عن تأمين المهر اللازم له.

وعبر وسم #تزوجني_بدون_مهر، تفاعل مع الحملة العديد من الشابات رغبة منهن في حلّ المشكلة الاجتماعية المتعلّقة بالزواج.

لكن الفكرة لاقت قبولاً من نساء أُخريات من دول عربية أخرى على رأسها مصر، لتدفعهن الحملة إلى المشاركة وتداول الموضوع مستخدمين أوسمة أخرى مثل "تزوجني بلا مهر" و"تزوجني من دون مهر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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