سياسة
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شاهد | سِر أقنجي.. كيف تُرجِمت كلمات أردوغان إلى شيفرات تشغيل المُسيّرة؟
قال سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية، إنّ الكلمة التي ألقاها أردوغان بمناسبة التحليق الأول لمُسيّرة "أقنجي" عام 2019، تُرجِمت إلى شيفرات أُدمِجت بنظام البرمجة الخاص بتشغيل المُسيّرة التركية لتحلّق معها إلى الأبد.
شاهد | سِر أقنجي.. كيف تُرجِمت كلمات أردوغان إلى شيفرات تشغيل المُسيّرة؟
كلمات الرئيس التركي تُترجم إلى شيفرات مضمّنة في النظام البرمجي المشغّل لمسيرات أقنجي تيها الهجومية / AA
2 سبتمبر 2021

نشر سلجوق بيرقدار المدير الفني لشركة "بايكار" التركية على تويتر مقطع فيديو، لكلمة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل التحليق الأول للمُسيّرة التركية "أقنجي تيها" في ديسمبر/كانون الأول 2019، مشيراً إلى أنّ كلمات أردوغان تُرجِمت إلى لغة البرمجة الحاسوبية الخاصة بتشغيل الطائرة.

وقال بيرقدار إنّ "كلمات الرئيس أردوغان التي وجّهها للأجيال القادمة، حُوِّلت إلى شيفرات أُدمِجت بنظام البرمجة الخاص بتشغيل المُسيّرة التركية لتحلّق معها دائماً".

وأكّد بيرقدار أنّ "أقنجي ستظلّ في خدمة وطننا وأمتنا وستحلّق في السماء لملايين الساعات حاملة هذه الرسالة (رسالة أردوغان) معها".

وكان الرئيس التركي تحدّث في كلمته عن تاريخ تركيا الضارب في القِدم، والجهود المبذولة للارتقاء بها على مستوى يليق بتراثها العريق.

وشدّد على ضرورة تحقيق تركيا الاكتفاء الذاتي، لا سيّما في مجال الصناعات الدفاعية، لافتاً إلى أنّ "سلسلة بيرقدار من المُسيّرات والطائرات من دون طيار من أنجح الإنجازات في هذا المضمار".

وقبل أيام، صرّح أردوغان بأن تركيا أصبحت من بين ثلاث دول في العالم تمتلك تكنولوجيا المُسيّرات الهجومية بعد تصنيعها المُسيّرة الهجومية "بيرقدار أقنجي تيها".

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل تسليم الطائرات المُسيّرة الجديدة للجيش التركي أنّ "الطائرات التركية بدون طيار الجديدة (بيرقدار أقنجي تيها) ستكون صدمة للعالم وتتصدر عناوين وسائل الإعلام".

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ "تركيا أثبتت علوّ كعبها في صناعة المُسيّرات، والعالم تابع انجازاتنا خصوصاً ما استخدمناه في سوريا وأذربيجان، وقد حققت أذربيجان انتصارات بفضل السلاح التركي وأعادت أراضيها".

مصدر:TRT عربي
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