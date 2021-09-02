سياسة
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قطر: نتواصل مع تركيا لتقديم الدعم الفني في مطار كابل‎
وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يقول إنّ بلاده تتواصل مع تركيا بشأن إمكانية تقديم الدعم الفني في مطار العاصمة الأفغانية كابل. وأشار آل ثاني إلى "عدم وجود مؤشر واضح على متى يكون المطار جاهزاً لإعادة تشغيله".
قطر: نتواصل مع تركيا لتقديم الدعم الفني في مطار كابل‎
وزير خارجية قطر: نتواصل مع تركيا بشأن إمكانية تقديم الدعم الفني في مطار العاصمة الأفغانية كابل / AFP
2 سبتمبر 2021

قال وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إنّ بلاده تتواصل مع تركيا بشأن إمكانية تقديم الدعم الفني في مطار العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني دومينيك راب، بعد مباحثات بينهما، ضمن زيارة يجريها الأخير للدوحة، غير معلنة المدة.

وأضاف آل ثاني: "لا نزال في إطار عمليات التقييم بشأن مطار كابل، ولا مؤشر واضحاً على متى يكون جاهزاً لإعادة تشغيله".

وتابع: "متفائلون بقدرتنا على إعادة تشغيل مطار كابل في أسرع وقت ممكن".

وشدد على استمرار جهود الدوحة لتحقيق التوافق الدولي في أفغانستان، واستمرار الدور القطري وسيطاً محايداً بين الأطراف الأفغانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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