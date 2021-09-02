سياسة
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تركيا.. دائرة الهجرة تعلن حزمة قرارات لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين بأنقرة
أعلنت دائرة الهجرة بالعاصمة التركية أنقرة عن حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين فيها، من أجل تحديد هويات المسجلين لديها وإعادة المسجلين في مدن أخرى إليها.
تركيا.. دائرة الهجرة تعلن حزمة قرارات لتنظيم أوضاع اللاجئين السوريين بأنقرة
اعتباراً من 2 أيلول (سبتمبر) 2021 سيتم إيقاف التسجيل على وثيقة الحماية المؤقتة في مدينة أنقرة / AA
2 سبتمبر 2021

اتخذت دائرة الهجرة بالعاصمة التركية أنقرة حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم وجود اللاجئين السوريين فيها.

وفي بيان لها، قالت إن هذه الإجراءات تأتي "نتيجة التقييمات التي تم إجراؤها من الجهات المسؤولة والمختصة بتنظيم أعمال ومعاملات الأجانب الموجودين في تركيا تحت الحماية الدولية والحماية المؤقتة وتصريح الإقامة".

وأوضح البيان أنه "اعتباراً من 2 أيلول (سبتمبر) 2021 سيتم إيقاف التسجيل على وثيقة الحماية المؤقتة في مدينة أنقرة".

وأشار إلى أنه "سيتم تحديد هوية السوريين الذين يتمتعون بوثيقة الحماية المؤقتة، والمسجلين في مدن أخرى من بلدنا والمقيمين في أنقرة، وإعادتهم إلى المدن التي تم تسجيلهم فيها، وستتم متابعتهم عبر إجراءات تفرض عليهم إعلامنا بوجودهم بالمدينة المسجلين فيها طيلة فترة إقامتهم".

كما شدد البيان على عمل السلطات على "تحديد المباني المهجورة في المدينة والتي تعد مصدراً لحوادث الهجرة والمخدرات والمشاكل التي تهدد الأمن العام في أنقرة"، لافتاً إلى أنه "سيتم تحديد هوية الأجانب المقيمين فيها، وستتم من بعدها إجراءات الهدم والإخلاء لهذه المباني وإرسال الأجانب الموجودين فيها إلى المحافظات التي تم تسجيلهم فيها".

وأكد البيان تصميم السلطات على "القبض على المهاجرين الذين ليس لديهم أي وضع حماية أو لا يملكون تصريح إقامة من قبل وحدات تطبيق القانون"، مضيفاً: "سيتم وضعهم رهن الاحتجاز الإداري في مراكز إعادة الترحيل من أجل تطبيق إجراءات عودتهم".

كما توعد بتطبيق جميع أنواع العقوبات على الفور في إطار القانون، في ما يتعلق بأماكن العمل الخاصة بالأجانب التي لا تحتوي على لوحات ضريبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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