سياسة
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شاهد | تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة في السعودية
تخرّجت في السعودية أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة، حيث بدأت الدورة في 30 مايو/أيار الماضي، بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، واستمرت 14 أسبوعاً.
شاهد | تخريج أول دفعة نسائية بالقوات المسلحة في السعودية
السعودية تعلن تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة  / وكالة الأنباء السعودية (واس)
2 سبتمبر 2021

أعلنت السعودية تخريج أول دفعة نسائية في القوات المسلحة بالمملكة.

ونشرت وزارة الدفاع، مساء الأربعاء، مقطعاً مصوّراً لمراسم تخريج الدفعة النسائية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، "شهد رئيس أركان الجيش السعودي فياض الرويلي، حفل تخريج أول دفعة من مركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، بعد إتمامهن دورة الفرد الأساسي في المركز".

وقال رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة عادل البلوي، إنّ "المركز يهدف إلى توفير برامج ومناهج تدريبية وبيئة تعليمية تُلبّي احتياجات القوات المسلحة من الكادر النسائي، بهدف الوصول إلى أداء أفضل يساعد على تحقيق أهداف وزارة الدفاع"، وفق الوكالة.

وبدأت الدورة في 30 مايو/أيار الماضي، بمركز تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة، واستمرت 14 أسبوعاً.

ومنذ سنوات، تشهد المملكة متغيّرات عديدة شملت التخلّي عن قوانين وأعراف رسمية كانت معتمدة منذ عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة، ودخولهن ملاعب كرة القدم، والسماح لهن بممارسة مِهن كانت حِكراً على الرجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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