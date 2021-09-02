سياسة
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بدعم جوي أمريكي.. العراق يبدأ عملية عسكرية لملاحقة "داعش" غربي الموصل
تحدث مصدر أمني عراقي عن بدء الجيش العراقي عملية واسعة غربي مدينة الموصل لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، وقال إن العملية تتم "بإسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة"، حسب ما نقلته وكالة الأناضول.
بدعم جوي أمريكي.. العراق يبدأ عملية عسكرية لملاحقة "داعش" غربي الموصل
التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات دموية من حين إلى آخر / AFP
2 سبتمبر 2021

بدأ الجيش العراقي، الخميس، عملية واسعة غربي مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى (شمال)، لملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي، حسب ما نقلته وكالة الأناضول عن مصدر أمني.

وقال نقيب في شرطة المحافظة إن "قوات من الجيش، بإسناد من التحالف الدولي (بقيادة الولايات المتحدة)، بدأت عملية عسكرية واسعة في منطقة جبل عطشانه غربي الموصل لملاحقة خلايا تنظيم داعش".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "العملية تأتي بعد رصد عودة لنشاط خلايا داعش في المنطقة"، حسب الأناضول.

وفي وقت سابق، الخميس، تحدثت مصادر أمنية في محافظة نينوى عن مهاجمة "داعش "لنقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في مدينة مخمور جنوبي المحافظة"، وقالت إن التنظيم الإرهابي استخدم أسلحة قنص ما أدى إلى مقتل جندي عراقي واحد على الأقل، حسب وسائل إعلام محلية.

وفي 26 يوليو/تموز 2020، اتفقت بغداد مع واشنطن على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية 2021.

وأعلنت بغداد، أواخر 2017، الانتصار على "داعش" الإرهابي باستعادة الأراضي التي اجتاحها، صيف 2014، وتُقدر بثلث مساحة البلاد.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة من العراق، ويشن هجمات دموية من حين إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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