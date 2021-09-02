صرح رئيس جمعية المصدرين الأتراك "TIM" إسماعيل غولة، بأن تركيا تستهدف الوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 300 مليار دولار خلال 5 أعوام.

جاء ذلك في اجتماع، الخميس، مع وزير التجارة التركي محمد موش، حول أرقام صادرات البلاد في أغسطس/آب الماضي.

وقال غولة في كلمته، إن أداء الصادرات التركية في أغسطس ارتقى إلى مستوى جيد ودخل حقبة جديدة، ببلوغها 18.9 مليار دولار على أساس شهري، و207.5 مليارات دولار على أساس سنوي.

وأكد أن بلاده تهدف إلى الوصول إلى 300 مليار دولار في غضون 5 سنوات كحد أقصى.

وذكر غولة أن 1455 شركة قامت بالتصدير لأول مرة في أغسطس الماضي، بقيمة بلغت 82.2 مليون دولار، مشيراً إلى أن عدد الشركات المصدرة قاربت 81 ألفاً منذ بداية العام الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال الوزير موش، إن صادرات بلاده سجلت رقماً قياسياً بلغ 207.5 مليار دولار على أساس سنوي، في أغسطس الماضي.

والأربعاء، كشف مكتب الإحصاء التركي عن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 21.7% على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتعد هذه النسبة الأعلى بين الأرقام المسجلة والمعلنة منذ عام 1999، وفق بيانات رسمية.