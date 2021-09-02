سياسة
3 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً على أراضينا
أكد وزير الخارجية التركي رفض بلاده إبقاء اللاجئين من الأفغان مؤقتاً على أراضيها، قائلاً: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".
جاوش أوغلو: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً على أراضينا
جاوش أوغلو: ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً في تركيا وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده / AA
2 سبتمبر 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين من الأفغان مؤقتاً على أراضيها، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو قائلاً: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".

وأضاف :"ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً في تركيا وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده".

وأكد جاوش أوغلو أنه يتعين تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لتشمل السوريين والأفغان.

وأوضح : "نحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية لتشمل العديد من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتب الأمن والاستقرار في أفغانستان غداً، وكذلك إعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن".

واستطرد: "لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن. وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة في الاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا".

ورداً على سؤال حول إجلاء الأفغان من كابل، قال جاوش أوغلو إن تركيا ساعدت العديد من الدول في عملية الإجلاء، وأوفت بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الصدد.

وقال الوزير التركي: "ليس من الممكن أن يجري إجلاء الأفغان من قبل أي دولة لإبقائهم في بلادنا لفترة معينة من الزمن، قلنا منذ البداية إننا لن نقبل مثل هذا العرض".

وأشار جاوش أوغلو إلى أنهم لم يتلقوا عرضاً بهذا الخصوص من هولندا، مضيفاً : "مع ذلك، يمكن لدول مختلفة استخدام تركيا كنقطة عبور أثناء عمليات الإجلاء، للتزود بالوقود، وسنقدم أفضل دعم في هذا الصدد".

وتابع: "لكن منذ البداية قلنا للبلدان المعنية إننا لن نوافق على بقاء الأفغان في بلادنا سواء للفحص، أو للحصول على تأشيرة، أو لأسباب أخرى خلال عمليات الإجلاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us