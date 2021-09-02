قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الخميس، إن بلاده لا يمكنها إبقاء اللاجئين من الأفغان مؤقتاً على أراضيها، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ في العاصمة أنقرة.

وأوضح جاوش أوغلو قائلاً: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا".

وأضاف :"ليس بالإمكان إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً في تركيا وسنرفض أي عرض من هذا القبيل في حال وروده".

وأكد جاوش أوغلو أنه يتعين تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لتشمل السوريين والأفغان.

وأوضح : "نحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية لتشمل العديد من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتب الأمن والاستقرار في أفغانستان غداً، وكذلك إعادة السوريين إلى سوريا بشكل آمن".

واستطرد: "لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن. وإذا كانت هذه المسألة تعد مشكلة في الاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا".

ورداً على سؤال حول إجلاء الأفغان من كابل، قال جاوش أوغلو إن تركيا ساعدت العديد من الدول في عملية الإجلاء، وأوفت بمسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية في هذا الصدد.

وقال الوزير التركي: "ليس من الممكن أن يجري إجلاء الأفغان من قبل أي دولة لإبقائهم في بلادنا لفترة معينة من الزمن، قلنا منذ البداية إننا لن نقبل مثل هذا العرض".

وأشار جاوش أوغلو إلى أنهم لم يتلقوا عرضاً بهذا الخصوص من هولندا، مضيفاً : "مع ذلك، يمكن لدول مختلفة استخدام تركيا كنقطة عبور أثناء عمليات الإجلاء، للتزود بالوقود، وسنقدم أفضل دعم في هذا الصدد".

وتابع: "لكن منذ البداية قلنا للبلدان المعنية إننا لن نوافق على بقاء الأفغان في بلادنا سواء للفحص، أو للحصول على تأشيرة، أو لأسباب أخرى خلال عمليات الإجلاء".