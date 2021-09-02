سياسة
2 دقيقة قراءة
جليك: تركيا ليست مخيماً للاجئين ولا يمكن حل اللجوء بنهج غير إنساني
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن قضية اللجوء لا يمكن حلها من خلال نهج غير إنساني وغير مقبول سياسياً.
جليك: تركيا ليست مخيماً للاجئين ولا يمكن حل اللجوء بنهج غير إنساني
تركيا ترفض أي عرض لإبقاء لاجئين أفغان مقابل المال أو حل القضية بنهج غير إنساني / AA
2 سبتمبر 2021

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، الخميس، إن قضية اللجوء لا يمكن حلها من خلال نهج غير إنساني وغير مقبول سياسياً كتقديم المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان في أنقرة.

وشدد جليك على أن "تركيا تفي بمفردها بواجب حماية اللاجئين بأكبر قدر من الضمير والأخلاق وعلى مرأى أعين العالم، لكنها لا تمتلك بعد الآن القدرة على استقبال لاجئ آخر".

وأكد أنه من الخطأ النظر إلى تركيا باعتبارها منطقة عازلة أمام أزمة هجرة جديدة مصدرها أفغانستان، أو النظر إليها كمخيم للاجئين.

وقال إن تركيا احتضنت الفارين من الموت بطريقة تتناسب مع قيمها، لكن لا ينبغي لأحد أن يعتقد أنها ستستقبل لاجئاً آخر من الآن فصاعداً.

وأضاف: "نطلق تحذيراتنا بشأن أزمة لاجئين يمكن أن تحدث في أفغانستان تحديداً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us