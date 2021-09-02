سياسة
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3 أحزاب تشتكي.. اتهامات بتوظيف المال السياسي بالحملة الانتخابية في المغرب
عبرت 3 أحزاب على الأقل عن إدانتها لاستعمال المال غير المشروع في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/أيلول.. ما القصة؟ ومن المتهم؟
3 أحزاب تشتكي.. اتهامات بتوظيف المال السياسي بالحملة الانتخابية في المغرب
اتهم عدد من الأحزاب حزب التجمع "بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم" / AFP
2 سبتمبر 2021

أدانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية استعمالاً غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/أيلول، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، في بيان الأربعاء: "مرة أخرى تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت"، مضيفة أنها "تجدد التساؤل حول مصدرها"، دون تسمية أي طرف.

بدوره، أدلى الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي بتصريحات مماثلة في الأيام الأخيرة، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية الخميس: "نقصد حزب التجمع الوطني للأحرار. نتهمه بإغراق الساحة الانتخابية بالمال".

وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على تصدر نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة، بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين بعد الربيع العربي عام 2011، لكن دون أن يتولى الوزارات التي تسمى سيادية (الخارجية والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الدينية)

وكان حزب الأصالة والمعاصرة منافسه الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة عام 2016. وأسس هذا الحزب مستشار الملك محمد السادس حالياً، فؤاد عالي الهمة، عام 2008 قبل أن يغادره في 2011.

أما حزب التجمع الوطني للأحرار فيرأسه رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف على أنه "مقرب من القصر" الملكي، وكان قد لعب دوراً رئيساً في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.

إلا أن حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران (أمين عام العدالة والتنمية وقتها)، في أزمة استمرت أشهراً وانتهت بإعفاء الأخير وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة قابلاً بشروط أخنوش.

بدوره، اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في حوار مع موقع إخباري محلي، الثلاثاء حزب التجمع "بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم".

وعبر التجمع الوطني للأحرار في بيان الثلاثاء عن "رفضه كل الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي".

وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزباً على إقناع قرابة 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان (395 عضواً)، وأكثر من 31 ألفاً من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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