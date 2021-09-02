سياسة
2 دقيقة قراءة
استشهاد فلسطيني وإصابة 15 برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في بيان باستشهاد شاب وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة بينهم 5 أطفال، بنيران الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع.
استشهاد فلسطيني وإصابة 15 برصاص الجيش الإسرائيلي على حدود غزة
واصل الشباب الفلسطينيون تنظيم تظاهرات "الإرباك الليلي" / AFP
2 سبتمبر 2021

استشهد فلسطيني وأصيب 15 آخرون، مساء الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات ليلية قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة في بيان باستشهاد شاب وإصابة 15 آخرين بجراح مختلفة بينهم 5 أطفال، بنيران الجيش الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وقالت الوزارة، إن من بين الإصابات 5 بالرصاص الحي، إحداها خطيرة لطفل شرقي رفح جنوبي القطاع، و4 أخرى وُصفت بالمتوسطة، و10 طفيفة بشظايا وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتحدثت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب أحمد مصطفى صالح (26 عاماً) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، متأثراً بإصابته بالرصاص الحي خلال قمع الجيش الإسرائيلي للتظاهرات الليلية فيما يُعرف بـ "الإرباك الليلي".

ولليوم السادس على التوالي، واصل الشباب الفلسطينيون تنظيم تظاهرات "الإرباك الليلي"، التي بدأت السبت؛ احتجاجاً على استمرار الحصار الإسرائيلي وفرض العقوبات الاقتصادية على سكان القطاع.

و"الإرباك الليلي" هي مسيرات ليلية تنظمها مجموعات شبابية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وتستخدم قنابل صوتية وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج جيش الاحتلال وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.

ووصفت تظاهرات الخميس بأنها الأكبر حيث شملت جميع محافظات غزة بشكل مُتزامن، بعد أن تركزت خلال الأيام السابقة في كل محافظة على حدة.

بدورها، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المحتجين المشاركين في التظاهرات على الحدود الشرقية لغزة منذ السبت، بإطلاق الرصاص الحي والأعيرة المطاطية تجاههم، فضلاً عن رشقات كثيفة من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وبلغ إجمالي الإصابات في صفوف الفلسطينيين منذ السبت، 56 إصابة، تنوعت ما بين الرصاص الحي، والمطاطي، والشظايا، وقنابل الغاز.

ويعيش في غزة أكثر من مليوني فلسطيني، يعانون أوضاعاً معيشية مُتردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات التشريعية، في 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us