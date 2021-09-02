قال متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الخميس، إن مصالح الأطراف الدولية وحركة طالبان تلتقي على "إعادة فتح مطار حامد كرزاي" بالعاصمة الأفغانية كابل.

وأضاف في موجز صحفي، أنّ إعادة فتح المطار "يتطلب جهة أمنية للإشراف عليه لتوفير ضمانات لشركات الطيران"، لافتاً إلى أن كلاً من تركيا وقطر تعملان على هذه المسألة.

وعلى صعيد آخر، أشار برايس إلى أن مساعدات بلاده إلى الشعب الأفغاني "ستتواصل من خلال منظمات غير حكومية ما زالت موجودة هناك".

جاء ذلك في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، أنها أبلغت المؤسسات المالية أنه ربما يمكنها تمرير التحويلات المالية الشخصية إلى أفغانستان.

وأمس، قال برايس إن واشنطن تجري اتصالات دبلوماسية مع تركيا وقطر لضمان إعادة فتح مطار كابل "في أقرب وقت ممكن"، لتوفير مطار مدني إضافة إلى إجلاء الأفغان الذين تلتزم الولايات المتحدة تجاههم.

والثلاثاء، فرضت حركة طالبان سيطرتها على مطار كابل، عقب انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه، في 31 أغسطس/آب الماضي.