سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 3 سبتمبر/أيلول 2021
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خلاصات من TRT عربي: 3 سبتمبر/أيلول 2021
تركيا: نرفض أي عرض أوروبي لإبقاء لاجئين أفغان لدينا مقابل المال / AA
3 سبتمبر 2021

أهم الأحداث:

وزير خارجية تركيا يقول إنه لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً على أراضي بلاده، وإسرائيل تفرج عن أسيرة فلسطينية حامل في شهرها التاسع.

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جاوش أوغلو: لا يمكن إبقاء اللاجئين الأفغان مؤقتاً على أراضينا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو رفض بلاده إبقاء اللاجئين من الأفغان مؤقتاً على أراضيها، قائلاً: "التعاون مع الاتحاد الأوروبي غير ممكن، إن كان يعتقد أنه سيدفع المال مقابل الاحتفاظ باللاجئين الأفغان على أراضينا". [TRT عربي]

وأكد جاوش أوغلو أنه يتعيّن تحديث اتفاقية الهجرة الموقعة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لتشمل السوريين والأفغان. وأوضح: "نحتاج إلى تحديث هذه الاتفاقية لتشمل العديد من القضايا، بما في ذلك العودة الطوعية والكريمة للأفغان إلى بلادهم إذا استتب الأمن والاستقرار في أفغانستان غداً". [TRT عربي]

واستطرد: "لأن هذه المشكلة تكبر بمرور الزمن. وإذا كانت هذه المسألة تعدّ مشكلة في الاتحاد الأوروبي، فهي أيضاً مشكلة لتركيا". [الأناضول]

بكفالة وإقامة جبرية.. إسرائيل تفرج عن الأسيرة أنهار الديك

أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسيرة الفلسطينية الحامل بشهرها التاسع، أنهار الديك، وأظهرت عدد من الصور التي نشرتها وسائل إعلام فلسطينية وصولها إلى حاجز سالم العسكري الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية بعد أن أُخلي سبيلها من سجن الدامون شمالي إسرائيل. [TRT عربي]

وكانت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في انتظار الأسيرة المفرج عنها، ونُقلت إلى مستشفى جنين لإجراء فحوصات طبية قبل نقلها إلى قريتها. [الأناضول]

وفور الإفراج عنها قالت أنهار عن لحظة وصول خبر قرار الإفراج عنه إن الفرحة كانت "لا توصف، ليس لي فقط وإنما لكل الأسيرات، والتكبيرات تصدح في كل مكان". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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