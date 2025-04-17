جاء ذلك حسب ما أكّده رئيس الهلال الأحمر التركي في اليمن إبراهيم عبيد.

وقال عبيد، إن الهلال الأحمر التركي سلم "جهاز مناظير (القولون)، لمستشفى الصداقة بمديرية الشيخ عثمان، وجهاز (ألتراساوند) الخاص بالحوامل، لمركز الأمومة بمديرية المعلا، في محافظة عدن، وجهاز (أنف وأذن وحنجرة) لمستشفى ابن خلدون بمديرية تبن، في محافظة لحج".

وأضاف: "ستسهم هذه الأجهزة الحديثة في تقديم الخدمات الطبية في المستشفيات الثلاثة التي تستقبل يومياً عشرات المرضى".

في السياق ذاته، شكر مدير عام مكتب الصحة بمحافظة لحج خالد جابر، "جهود الهلال الأحمر التركي وحرصه على تقديم المساعدات الطبية ودعم القطاع الصحي في لحج".

وأضاف جابر: "من شأن هذه الأجهزة الحديثة تقديم خدمات طبية متميزة لسكان المحافظة البالغ عددهم أكثر من مليون و300 ألف نسمة، فضلاً عن كونه أول جهاز يصل إلى المستشفى منذ تأسيسه مطلع ثمانينات القرن الماضي".

ودأب الهلال الأحمر التركي على تقديم مساعدات في مجالات مختلفة، بينها الصحة والأعمال الإنسانية الإغاثية، في عدد من المحافظات اليمنية.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية وقوات جماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.

ودمرت الحرب معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، حسب الأمم المتحدة.