تركيا
2 دقيقة قراءة
وزير الطاقة التركي يبحث مع مسؤولين عراقيين التعاون بمجالَي النفط والغاز
يبحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، مع مسؤولين عراقيين عبر سلسلة لقاءات في بغداد، التعاون في مجالَي النفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى تطوير مشاريع الطاقة المشتركة بين البلدين.
وزير الطاقة التركي يبحث مع مسؤولين عراقيين التعاون بمجالَي النفط والغاز
وزير الطاقة التركي يبحث مع مسؤولين عراقيين التعاون بمجالي النفط والغاز / AA
16 مارس 2025

وقال بيرقدار، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، إنه التقى نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لبحث فرص التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأكمل: "بدأنا لقاءاتنا باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي السيد حيان عبد الغني، وتناولنا معه المشروعات القائمة بين بلدينا، وسبل تحقيق الهدف الذي حدده زعيما البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، عبر الاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة المتاحة في قطاعات الإنتاج والنقل والتجارة بمجالي النفط والغاز الطبيعي في البلدين".

وأشار بيرقدار، إلى أنه التقى كذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وناقشا التطورات الإقليمية وانعكاساتها على البلدين وقطاع الطاقة. وتابع: "تناولنا التطورات الإقليمية وتأثيراتها القصيرة ومتوسطة الأمد على بلدَينا وقطاع الطاقة. كما أكدنا أهمية النظر إلى مشروع طريق التنمية، كممر مهم للطاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار".

كما التقى وزير الطاقة التركي، وزيرَ الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وبحثا زيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الربط الكهربائي بين البلدين، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، قال: "ناقشنا مع وزير الكهرباء العراقي فرص التعاون، بخاصة فيما يتعلق بزيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الربط الكهربائي، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، كما بحثنا إمكانية زيادة حجم التجارة الكهربائية بين البلدين، وقد جرى الاتفاق خلال الزيارة على رفع كمية الكهرباء المورَّدة عبر خط الربط الكهربائي إلى 600 ميغاواط".

ومن المقرر أن يواصل بيرقدار زيارته إلى العراق بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل أن يتوجه إلى مدينة أربيل، حيث سيجتمع مع رئيس حكومة شمال العراق مسرور بارزاني.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us