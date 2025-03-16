وقال بيرقدار، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، إنه التقى نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، لبحث فرص التعاون بين البلدين في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأكمل: "بدأنا لقاءاتنا باجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط العراقي السيد حيان عبد الغني، وتناولنا معه المشروعات القائمة بين بلدينا، وسبل تحقيق الهدف الذي حدده زعيما البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري، عبر الاستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة المتاحة في قطاعات الإنتاج والنقل والتجارة بمجالي النفط والغاز الطبيعي في البلدين".

وأشار بيرقدار، إلى أنه التقى كذلك وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وناقشا التطورات الإقليمية وانعكاساتها على البلدين وقطاع الطاقة. وتابع: "تناولنا التطورات الإقليمية وتأثيراتها القصيرة ومتوسطة الأمد على بلدَينا وقطاع الطاقة. كما أكدنا أهمية النظر إلى مشروع طريق التنمية، كممر مهم للطاقة، وتعزيز التعاون بين الجانبين في هذا الإطار".

كما التقى وزير الطاقة التركي، وزيرَ الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وبحثا زيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الربط الكهربائي بين البلدين، والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.

وفي هذا الصدد، قال: "ناقشنا مع وزير الكهرباء العراقي فرص التعاون، بخاصة فيما يتعلق بزيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الربط الكهربائي، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، كما بحثنا إمكانية زيادة حجم التجارة الكهربائية بين البلدين، وقد جرى الاتفاق خلال الزيارة على رفع كمية الكهرباء المورَّدة عبر خط الربط الكهربائي إلى 600 ميغاواط".

ومن المقرر أن يواصل بيرقدار زيارته إلى العراق بلقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قبل أن يتوجه إلى مدينة أربيل، حيث سيجتمع مع رئيس حكومة شمال العراق مسرور بارزاني.