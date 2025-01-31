سياسة
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تسعة قتلى في هجوم روسي شرقي أوكرانيا.. وموسكو تعلن إسقاط مسيرات
تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الخميس هجوماً بالمسيّرات أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مدينة سومي شرقي أوكرانيا، فيما تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من التصدي لبعضها، بلا إفصاح عما إذا كان الهجوم سبّب أضراراً مادية أو بشرية.
تسعة قتلى في هجوم روسي شرقي أوكرانيا.. وموسكو تعلن إسقاط مسيرات
قرية أوكرانية مدمرة جراء القصف الروسي / صورة: AFP (AFP)
31 يناير 2025

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تليغرام مساء أمس الخميس، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 17 طائرة مسيرة أوكرانية في أربع مناطق بجنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة أن 11 طائرة مسيرة أُسقطت بين الساعة 7:50 و10 مساء بالتوقيت المحلي (16:50ت.غ و19ت.غ) فوق منطقة كورسك، حيث تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من المنطقة منذ أن شنّت توغّلاً عبر الحدود في أغسطس/آب الماضي.

وأضافت أن طائرات مسيرة أخرى أُسقطت في منطقتَي بيلغورود وفورونيغ وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا منذ عام 2014.

قتلى في أوكرانيا

وفي أوكرانيا أعلن سلاح الجو في بيان، أنّ موسكو شنّت هجوماً بـ81 مسيَّرة من بينها مسيرات من طراز شاهد الإيرانية.

وأضاف البيان أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 37 من تلك المسيّرات في مناطق مختلفة من بينها سومي وقرب العاصمة كييف.

وفي سومي الواقعة شرقي البلاد، أفادت الشرطة بمقتل 9 أشخاص على الأقلّ وإصابة 13 آخرين جراء هجوم بمسيّرات روسية استهدف منطقة سكنية. وكانت حصيلة سابقة أعلنها مكتب المدّعي العام المحلي أفادت بمقتل 8 أشخاص، هم 3 أزواج وزوجاتهم تتراوح سنّهم بين 61 و74 عاماً، ورجل مسنّ آخر وامرأة تبلغ من العمر 37 عاماً.

وأدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الهجوم، قائلاً على منصات التواصل الاجتماعي: "إنها مأساة مروّعة، جريمة روسية مروّعة. من المهم جدّاً أن لا يتوقف العالم عن الضغط على روسيا بسبب هذا الرعب".

بدوره أفاد وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يدّعي أنّه مستعدّ للمفاوضات، لكنّ هذا ما يفعله في الحقيقة. لا ينفع مع الكاذبين إلا القوة".

وفي منطقة أوديسا الجنوبية الواقعة على البحر الأسود، قال مسؤولون إن مسيّرات روسية استهدفت مدينة إزمايل الساحلية، أحد مراكز التصدير الأوكرانية المهمة.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلا في شؤونها.

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