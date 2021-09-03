شدد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، لنظرائه الألماني هايكو ماس، والفرنسي جان إيف لودريان، والنمساوي ألكسندر شالنبرغ، على ضرورة وقف "السلوك غير المسؤول" للولايات المتحدة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير عبد اللهيان، الخميس، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح فيها أنّه تلقى اتصالات هاتفية لتهنئته بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية الإيراني من نظرائه الألماني والفرنسي والنمساوي.

وأضاف الوزير قائلاً: "بحثنا سياستنا الخارجية المتوازنة الجديدة وترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، واللقاحات، وأفغانستان، ومنطقتنا وخطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "أكدت أنّ مفاوضات فيينا يجب أن تحمي حقوقنا ومصالحنا. التصرفات غير المسؤولة للولايات المتحدة وسلبية الاتحاد الأوروبي يجب أن تنتهيا".

وتولّى عبد اللهيان، الذي يدعم سياسة الوقوف مسافة بعيدة من الغرب، حقيبة الخارجية الإيرانية في 25 أغسطس/آب الماضي، خلفاً لمحمد جواد ظريف.