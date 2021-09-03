سياسة
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طعن 5 أشخاص في مركز تسوّق.. شرطة نيوزيلندا تقتل مسلحاً في مدينة أوكلاند
أعلنت الشرطة النيوزيلندية قتلها بالرصاص رجلاً طعن 5 أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوق بمدينة أوكلاند، مؤكدة أنها لم تتوصل بعد للدافع وراء الهجوم.
طعن 5 أشخاص في مركز تسوّق.. شرطة نيوزيلندا تقتل مسلحاً في مدينة أوكلاند
الشرطة النيوزيلندية تقتل رجلاً طعن 5 أشخاص على الأقل في أوكلاند / Reuters
3 سبتمبر 2021

قالت الشرطة النيوزيلندية، الجمعة، إنها قتلت بالرصاص رجلاً طعن خمسة أشخاص على الأقل في أحد مراكز التسوّق في مدينة أوكلاند.

وأضافت في بيان: "تستطيع الشرطة أن تؤكد أنّ رجلاً دخل مركزاً للتسوق في ضاحية نيو لين (بمدينة أوكلاند) وأصاب عدة أشخاص".

وقال البيان: "حددت الشرطة مكان الرجل وأطلقت عليه الرصاص ليسقط قتيلاً في المكان".

ولم تتوصل الشرطة بعدُ للدافع وراء الهجوم.

وأظهرت مقاطع مصورة على الإنترنت المتسوّقين في حالة من الذعر ويركضون إلى خارج المركز التجاري.

ووصفت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الهجوم بأنه عمل إرهابي نفذه شخص يحمل الجنسية السريلانكية، وقالت إنّ الشرطة أردته قتيلاً بعد 60 ثانية فقط من بدء الهجوم.

وتشهد نيوزيلندا حالة من التأهب منذ أن قتل مسلح مِن دعاة تفوق الجنس الأبيض 51 شخصاً في مسجدين في مدينة كرايستشيرش في 15 مارس/آذار 2019.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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