أظهر استطلاع للرأي، الخميس، تحقيق الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني تقدماً بخمس نقاط على المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل قبل الانتخابات التي تُجرى بالبلاد في 26 سبتمبر/أيلول، والتي تعد بخيارات ائتلافية متعددة.

يُضعف التقدّم في استطلاعات الرأي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، المنتمي لتيار يسار الوسط، احتمالات فوز المحافظين مرة أخرى، حيث أخفق وعدهم "بالصمود" في تحقيق صدى لدى الناخبين المهتمين بتغيّر المناخ والهجرة وجائحة كورونا.

وبلغ مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في استطلاع "إنفراتست ديماب" لإذاعة "إيه.آر.دي 2" 5%، والتأييد لتكتل "سي.دي.يو/سب.إس.يو" المحافظ 20%، ولحزب الخضر 16%، وللحزب الديمقراطي الحُر الليبرالي 13%، ولحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف 12% ولحزب لينكه اليساري المتطرف 6%.

وارتفع مستوى تأييد الحزب الاشتراكي الديمقراطي 7 نقاط عنه في أوائل أغسطس/آب، وانخفض 7 نقاط للمحافظين، وفقاً للاستطلاع الذي شمل 1337 ناخباً، وأُجري من الاثنين إلى الأربعاء.