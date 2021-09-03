سياسة
2 دقيقة قراءة
المعركة مستمرة.. أرقام قياسية جديدة لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها
قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إنه بعد تمكّن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الرقم القياسي ويصبح الهدّاف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدف، فتح ذلك الباب أمام "الدون" والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتحطيم مزيد من الأرقام القياسية مستقبلاً.
المعركة مستمرة.. أرقام قياسية جديدة لا يزال بإمكان رونالدو وميسي تحطيمها
يعدّ ميسي ورونالدو أكثر لاعبين فوزاً بالكرة الذهبية في تاريخ كرة القدم  / Getty Images
3 سبتمبر 2021

أصبح كريستيانو رونالدو الهدّاف التاريخي في كرة القدم الدولية للرجال بعدما سجّل هدفين قرب النهاية، ليهدي البرتغال الفوز 2-1 على أيرلندا، ويصبح رصيده 111 هدفاً.

وتمكّن رونالدو من تحطيم رقم النجم الإيراني المعتزل، علي دائي، والذي كان الهداف التاريخي للمنتخبات الوطنية برصيد 109 هدف.

وترى صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنّ "الدون" والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزالان من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، ويطاردان ما تبقى من أرقام قياسية لتحطيمها قبل انتهاء مسيرتهما الكروية.

وقالت الصحيفة: "رغم أنّ ميسي لا يزال بعيداً عن المنافسة على لقب الهداف التاريخي الذي حصل عليه رونالدو، فإنّ الفرصة لا تزال مواتية له ليكون الهدّاف التاريخي لمنتخبات أمريكا اللاتينية، إذ لا ينقصه سوى هدفين فقط ليكسر الرقم المسجل باسم الأسطورة البرازيلي بيليه، والذي بحوزته 77 هدفاً".

أما رونالدو فلا ينقصه سوى مباراتين في دوري أبطال أوروبا ليكون اللاعب الأكثر مشاركة، إذ ما زال حارس مرمى ريال مدريد السابق والمعتزل يحتفظ بهذا الرقم برصيد 177 مباراة.

ويُعدّ ميسي ورونالدو أكثر لاعبيْن فوزاً بالكرة الذهبية، حيث حصل عليها "البرغوث" 6 مرات بينما حظي بها "الدون" 5 مرات، وكلاهما يأملان أن يفوزا بها مرات أخرى قبل اعتزال اللعب.

بالمقابل، فاز رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد، فيما توقّف رصيد ميسي في تلك البطولة عند أربعة ألقاب كانت كلها مع فريقه السابق برشلونة.

لكنّ "البرغوث" يملك فرصة معادلة ذلك اللقب باعتبار أنّ فريقه الجديد باريس سان جيرمان يشارك في هذه البطولة ولديه تشكيلة قوية، وسيتمكن رونالدو من المشاركة أيضاً في نفس المسابقة مع المان يونايتد لتحتدم المنافسة بين الطرفين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us