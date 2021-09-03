سياسة
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أردوغان يعلن عودة جميع الطلاب إلى المدارس الاثنين
أعلن الرئيس التركي أنّ جميع الطلاب سيعودون إلى المدارس الاثنين المقبل، بعد فترة شهدت تعليماً عن بُعد جرّاء انتشار وباء كورونا، مؤكداً أنّ الحكومة عازمة على إبقاء المدارس مفتوحة ليتلقى الأطفال أفضل تعليم رفقة قرنائهم.
أردوغان يعلن عودة جميع الطلاب إلى المدارس الاثنين
الرئيس التركي يعلن عودة جميع الطلاب إلى المدارس الاثنين المقبل بعد فترة من التعليم عن بُعد جراء وباء كورونا  / AA
3 سبتمبر 2021

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عودة جميع الطلاب إلى المدارس الاثنين المقبل، بعد فترة شهدت تعليماً عن بُعد جراء انتشار وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة، الجمعة، خلال مراسم تعيين 20 ألف معلم، في مركز "الخليج" للمؤتمرات بمدينة إسطنبول.

وهنّأ أردوغان المُعيّنين كافة، مشيراً إلى أنّ عدد المُعلّمين في تركيا وصل إلى مليون و137 ألفاً.

وقال: "باتخاذ أقصى التدابير، سيعود أطفالنا إلى مدارسهم الاثنين".

وأكد أنهم عازمون على إبقاء المدارس مفتوحة ليتلقى الأطفال أفضل تعليم رفقة قرنائهم.

ولفت إلى أنّ تركيا تُعتبر أكثر دولة في أوروبا حسّنت رواتب المُعلّمين خلال الأعوام العشرين الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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