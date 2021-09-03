نشر رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت، صوراً من المملكة العربية السعودية التقطت من محطة الفضاء الدولية، وتبدو في الصورة دوائر سوداء شبّهها رائد الفضاء بالأقراص المضغوطة.

وقال بيسكت في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "مشهد نراه كثيراً أثناء التحليق فوق كوكبنا، أهي حبّات بازلاء في الصحراء، أم غزو باك مان، أم مجموعة أقراص مضغوطة خاصة بالأرض؟"

وأوضح رائد الفضاء الفرنسي، في منشور آخر عبر حسابه بموقع إنستغرام، أنّ هذه الأشكال الدائرية، وموقعها في السعودية، هي مساحات زراعية، حيث تُستخدم المياه الأحفورية التي تضخّ من عمق كيلومترات تحت سطح الأرض وتنتشر إلى المحاصيل من المحور في شكل دائري.

وأضاف بيسكيت في تعليقه على المنشور: "في المناطق التي تندر فيها المياه العذبة، تعدّ هذه طريقة لزراعة الغذاء، الذي يعتمد على المياه للازدهار، مثل جميع أشكال الحياة".

وأشار بيسكيت إلى أنه رغم أنّ موقع الأشكال الدائرية يبدو عشوائياً، إلا أنه يتبع مواقع الخزانات الجوفية.

ويُعدّ نظام الريّ المحوري، الذي يمتدّ على شكل أذرع تدور حول المحور لريّ المساحات الزراعية الكبيرة، الأكثر استخداماً بالمملكة، وفقاً لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.