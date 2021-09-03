سياسة
4 دقيقة قراءة
"انفجر فوق البحر".. إسرائيل تؤكد إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا
قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخاً من طراز أرض-جو أُطلق، ليلة الجمعة، من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، وأشار إلى أن الصاروخ انفجر فوق مياه البحر، ولهذا لم يجرِ تفعيل صفارات الإنذار.
"انفجر فوق البحر".. إسرائيل تؤكد إطلاق صاروخ أرض-جو من سوريا
الجيش الإسرائيلي: عثر سكان وسط إسرائيل على عدة شظايا صاروخية على الأرض / AFP
3 سبتمبر 2021

أكد الجيش الإسرائيلي، الجمعة، التقارير السورية، التي أفادت بإطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا باتجاه إسرائيل.

وقال ران كوخاف، الناطق باسم الجيش، في بيان، إن صاروخاً من طراز أرض-جو أُطلق، ليلة الجمعة، من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.

وأشار إلى أن الصاروخ انفجر فوق مياه البحر، ولهذا لم يجرِ تفعيل صفارات الإنذار حسب القوانين المتبعة في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف: "عثر سكان وسط إسرائيل، صباح اليوم، على عدة شظايا صاروخية على الأرض. سيجري جمع الشظايا من قبل الشرطة".

وكانت تقارير سورية، قد أفادت أن قوات جيش النظام السوري، أطلقت صاروخاً باتجاه إسرائيل، عقب شن طائرات حربية إسرائيلية غارات على أهداف في العاصمة دمشق.

ونقلت وكالة أنباء النظام السوري (سانا)، عن مصدر عسكري سوري، قوله إنه عند الساعة 1:26 من فجر اليوم (الجمعة)، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق بيروت، مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق.

وقالت الوكالة إن الدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان الإسرائيلي، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية، دون تفاصيل إضافية.

وأَبلغ سكان تل أبيب وغوش دان (وسط)، ليلة الجمعة، عن سماعهم دوي انفجار قوي هز المنطقة دون معرفة مصدره.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن بعض شظايا الصاروخ وُجدت في حي كفار شليم جنوب شرق تل أبيب.

وقال أحد سكان الحي (كفار شليم) ويدعى عيرن، للصحيفة "استيقظت في الليل بسبب صوت انفجار كبير، ولأن صفارات الإنذار لم تُطلق، اطمأنت نفسي بأن هذا الصوت ناجم عن انفجار سيارة، وعدت إلى النوم، لكن في الصباح أخبرني أصدقائي من الحي أنهم عثروا بجوار منزلهم على شظايا صاروخ".

وأضاف "يا له من عار، أن يمر صاروخ بكل إسرائيل، ومن ثم يسقط في وسط حي سكاني، ولا يتم تشغيل صفارات الإنذار حتى؛ ماذا لو سقط هذا الصاروخ على أحد المنازل؟".

شخص آخر يقطن الحي يقول "هذا حدث غريب، وكأن الصاروخ أُطلق على تل أبيب مباشرة، لأن شظايا الصاروخ لكي تصل إلى تل أبيب تحتاج أن تطير بزوايا مختلفة وأن تجتاز كل إسرائيل، ومع هذا لم يجرِ تشغيل صفارات إنذار أو أنظمة الدفاع".

ويقول آخر من نفس الحي بتل أبيب "لا أحد يصدق أن الصاروخ لم يطلق باتجاه تل أبيب"، مضيفاً "لقد طلبوا من سكان الحي ألا يقتربوا من الحديقة العامة بعد أن عثر على بقايا صاروخ هناك".

وأشار إلى أنه جرى استدعاء خبراء المتفجرات في شرطة تل أبيب للتعامل مع الشظية، كما طُلب من السكان الحفاظ على اليقظة وإبلاغ السلطات في حال العثور على أجسام غريبة أخرى.

أيضا في مدينة حولون، جنوب تل أبيب، سمع السكان صوت الانفجار، حيث يقول أحدهم ويدعى عومر كوهين "كنت أنا وأصدقائي فوق سطح أحد المباني عندما حدث الأمر واعتقدنا أن الانفجار ناجم عن ألعاب نارية".

في السياق ذاته، أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرنوت في وقت سابق، بإغلاق المجال الجوي مؤقتاً في مرتفعات الجولان أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية المدنية بعد التقارير السورية بإطلاق صاروخ موجه باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us